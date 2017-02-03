Ученые нашли способ обезопасить гидротурбины Саяно-Шушенской ГЭС

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Группа ученых Института теплофизики (ИТ) СО РАН (Новосибирск) вместе со специалистами Ленинградского металлического завода (Санкт-Петербург) нашли способ повысить безопасность гидротурбин Саяно-Шушенской ГЭС. Разработка проходит масштабные испытания на лабораторных полупромышленных установках, а также на работающей гидротурбине, сообщил заместитель директора ИТ СО РАН Дмитрий Маркович.

"В отсасывающей трубе гидротурбины в процессе работы возникает крупномасштабный вихрь. Этот вихревой жгут - бич, с которым борются гидротурбинисты, так как он создает дополнительные крупномасштабные вибрации, огромные динамические нагрузки на конструкции гидроагрегата, способные привести к повреждениям системы или даже к катастрофе", - приводит слова ученого официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Маркович объяснил, что вихрь образуется из-за остаточной закрутки жидкости, которая подается на направляющие лопатки. При этом формируется мощная спиральная структура, появляются серьезные вибрации. "Таким образом, одна из главных задач - снижение интенсивности таких колебаний и вибраций", - сказал ученый.

Существенно снизить амплитуду таких биений и, соответственно, негативные эффекты специалисты смогли путем геометрической оптимизации - установки стабилизирующих ребер.