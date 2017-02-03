Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 59.99
€ 64.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Алтайский нацпарк передал в прокуратуру анонимное видео охоты на архара

Сибирь
3 февраля, 9:19 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 3, февраля. /ТАСС
Местом охоты мог стать Кош-Агачский район, Сайлюгемский парк или прилегающая территория в Республике Алтай
Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай передали в прокуратуру анонимное видео охоты на краснокнижного горного барана - архара, сообщили в пресс-службе нацпарка.

"На электронную почту учреждения поступило письмо от анонимного адресата, в которое было вложено видео с преследованием алтайского горного барана аргали. Местом охоты мог стать Кош-Агачский район, Сайлюгемский парк или прилегающая территория - теперь в этом предстоит разбираться прокуратуре и специалистам Комитета по охране, использованию и воспроизводству животного мира региона", - сказали в организации.

Смотрите также
Архары спасаются от аномальных холодов на Алтае, спускаясь с гор в низины

Руководство парка намерено оказывать всяческое содействие для выяснения личностей участников охоты. По данным Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF), на видео зафиксированы люди, догоняющие на снегоходах группу горных баранов. Нескольким участникам преследования удается поймать одного архара за рога и удерживать его, стальные подходят к животному, фотографируют. Как отмечают в WWF, далее видео обрывается, на видео слышны голоса, но не видны лица участников.

"Случаи подобных браконьерских охот на Алтае имеют место, но случаи поимки браконьеров настолько редки, что задержание с поличным нарушителей в октябре 2016 года стало первым случаем поимки охотников за нелегальную охоту на Алтае за много лет", - прокомментировали ситуацию в Алтае- Саянском отделении WWF.

Аргали - самый крупный архар на планете, занесен в Международную Красную книгу. Основные места обитания аргали - в Республике Алтай в приграничной зоне с Монголией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
Погребение хунну (гуннов) - кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая в I веке до н.э. - II веке н.э
5
Археологи нашли в Туве новый памятник эпохи Великого переселения народов
3
Новосибирские геологи выяснили, откуда взялись желтые алмазы
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Россия: времена года
Что делать, если ваша жизнь — бесконечный "день сурка"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
2
Чуркин заметил ощутимую смену тона в первом же выступлении нового постпреда США при ООН
3
Суд привлек в качестве ответчиков по иску "Русфонда" родителей и сына Жанны Фриске
4
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали использование танков в районе Авдеевки
5
Путин освободил от должностей 17 генералов силовых ведомств
6
Сокольническую линию московского метро продлят в Коммунарку четырьмя новыми станциями
7
СМИ: украинские силовики начали массированный обстрел села Ленинского на юге ДНР
Темы дня
Реклама