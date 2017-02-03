Алтайский нацпарк передал в прокуратуру анонимное видео охоты на архара

ГОРНО-АЛТАЙСК, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Сайлюгемского национального парка в Республике Алтай передали в прокуратуру анонимное видео охоты на краснокнижного горного барана - архара, сообщили в пресс-службе нацпарка.

"На электронную почту учреждения поступило письмо от анонимного адресата, в которое было вложено видео с преследованием алтайского горного барана аргали. Местом охоты мог стать Кош-Агачский район, Сайлюгемский парк или прилегающая территория - теперь в этом предстоит разбираться прокуратуре и специалистам Комитета по охране, использованию и воспроизводству животного мира региона", - сказали в организации.

Руководство парка намерено оказывать всяческое содействие для выяснения личностей участников охоты. По данным Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF), на видео зафиксированы люди, догоняющие на снегоходах группу горных баранов. Нескольким участникам преследования удается поймать одного архара за рога и удерживать его, стальные подходят к животному, фотографируют. Как отмечают в WWF, далее видео обрывается, на видео слышны голоса, но не видны лица участников.

"Случаи подобных браконьерских охот на Алтае имеют место, но случаи поимки браконьеров настолько редки, что задержание с поличным нарушителей в октябре 2016 года стало первым случаем поимки охотников за нелегальную охоту на Алтае за много лет", - прокомментировали ситуацию в Алтае- Саянском отделении WWF.

Аргали - самый крупный архар на планете, занесен в Международную Красную книгу. Основные места обитания аргали - в Республике Алтай в приграничной зоне с Монголией.