Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Иркутской области

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ИРКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Взрослый и ребенок пострадали в результате ДТП в Братском районе Иркутской области с участием автобуса, следовавшего из города Усть-Илимск в Братск, сообщили в ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла в 10:50 местного времени (05:50 мск) на 9 км трассы Братск - Усть-Илимск. По предварительным данным, водитель грузовика Scania с полуприцепом совершал обгон. Во время маневра полуприцеп, находившийся на встречной полосе, столкнулся с рейсовым автобусом. На момент аварии в автобусе находились 42 пассажира.
"В результате ДТП в городскую больницу Братска с травмами доставлен водитель автобуса. Самостоятельно за медицинской помощью обратились также родители шестилетнего мальчика, у ребенка ушибы", - уточнили в полиции.
По информации пресс-службы, пассажиры смогли добраться до города попутным транспортом. Обстоятельства происшествия уточняются.