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В Омске на два месяца арестован наркоман, взявший в заложники девочку

Сибирь
3 февраля, 11:14 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
Кроме того, прокуратура организовала проверку районной больницы, сотрудники которой выдали мужчине медицинскую справку для получения водительского удостоверения
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ОМСК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения наркоману, взявшему 1 февраля в заложники 13-летнюю жительницу города, сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова.

"Суд избрал меру пресечения в виде ареста для Евгения Завагина. Он арестован на два месяца - до 1 апреля", - уточнила Булихова.

По ее словам, безработный мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, поэтому следствие посчитало, что мерой пресечения может быть только изоляция от общества. Прокуратура ходатайство поддержало.

Проверка больницы

Булихова добавила, что прокуратура также организовала проверку районной больницы, сотрудники которой выдали медицинскую справку для получения водительского удостоверения наркоману, так как получение такой справки предполагает обязательное посещение врача-нарколога.

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"В 2012 году Звагину, который обвиняется в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней на фоне наркотической зависимости, в целях замены водительского удостоверения была предоставлена медицинская справка об отсутствии противопоказаний к управлению транспортом. В отношении районной больницы, выдавшей справку, будет проведена проверка законности выдачи этих документов", - уточнила Булихова.

По результатам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.

Неоднократно судимый за кражи 41-летний мужчина захватил 1 февраля в заложники 13-летнюю жительницу Омска. Около 10:00 по местному времени (7:00 мск) преступник зашел в частный дом, дверь которого была открыта. Там, угрожая школьнице ножом, мужчина требовал передать ему дозу героина. Сотрудники УМВД России по Омской области и Росгвардии обезвредили и задержали преступника, ребенок не пострадал.

Следствие установило, что мужчина после освобождения в 2011 году из мест лишения свободы проживал в селе Надеждино Омской области. Тридцать первого января он приехал в Омск и заселился в одну из гостиниц, расположенных рядом с домом потерпевших. На следующий день, находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина вылез из окна гостиничного номера на втором этаже, после чего зашел в первый попавшийся дом, где и захватил в заложники девочку. В номере мужчины были обнаружены бутылки с алкоголем и шприц с неизвестным веществом.

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