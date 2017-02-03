Мэр района задержан в Иркутской области при получении взятки

ИРКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Мэр Казачинско-Ленского района Иркутской области Александр Абраменко и его первый заместитель Артем Амосов задержаны в Иркутской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"По данному факту Следственным управлением Следственного комитета РФ по Иркутской области на основании материалов УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службе, Амосов был задержан с поличным в ходе спецоперации накануне, 2 февраля, при получении 2,5 млн рублей "для себя и других должностных лиц муниципального образования". Задержание мэр района произошло в пятницу.

Следствие полагает, что взятка предназначалась чиновникам за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и оплате по муниципальному контракту на строительство объекта "Новый полигон ТБО в Казачинско- Ленском районе".

В настоящее время решается вопрос с избранием меры пресечения задержанным чиновникам.