Шелкопряд может распространиться в лесах Сибири на площади 4 млн га

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ТОМСК, 3 февраля. /ТАСС/. Опасный лесной вредитель - шелкопряд - очаги распространения которого были обнаружены в нескольких регионах Сибири, может занять до 4 млн га леса, если не принять оперативных мер. Об этом сообщил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Томской области замначальника департамента лесного хозяйства Томской области Игорь Янко.
"В Сибирском федеральном округе большие очаги в Красноярском крае, Иркутской области, также в Томской области, небольшой - в Кемеровской. Примерная площадь (общая - прим. ТАСС) - 1,3 миллиона гектаров. Она увеличится до 4 миллионов гектаров, если не обрабатывать", - сказал Янко.
Он отметил, что в Томской области шелкопрядом заражено около 450 тыс. гектаров леса. Численность вредителей в 2016 году выросла в 115 раз. Распространению шелкопряда способствовали теплая зима и засушливое лето 2016 года.
Во избежание дальнейшего роста очагов заражения леса необходимо обрабатывать химическим реагентом, подчеркнул Янко.
Сибирский шелкопряд - крупная бабочка, гусеницы которых питаются хвоей большинства хвойных деревьев, встречающихся в Сибири. Очаги заражения наблюдались также и в лиственных лесах. При широком распространении наносит огромный вред лесному хозяйству.