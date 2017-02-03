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Источник: консорциум АФК "Система" и Сбербанка купил акции новосибирского "Сибмоста"

Сибирь
3 февраля, 12:57 дата обновления: 3 февраля, 13:26 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, февраля. /ТАСС
Размер проданного пакета акций и сумма сделки пока не раскрываются
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НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Новосибирская строительная компания "Сибмост" продана консорциуму АФК "Система", Сбербанка и саратовского "Волгомоста". Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к компании, не раскрыв размер проданного пакета акций и сумму сделки.

"Сделка закрыта. Пакет акций продан консорциуму АФК "Система", Сбербанка и "Волгомоста", - сказал собеседник агентства.

В компании комментировать сделку отказались. Комментариев представителей участников консорциума получить пока не удалось.

"Компания продолжает операционную деятельность. В настоящее время в стадии строительства находятся крупные объекты в различных регионах страны. В числе крупнейших объектов - строительство обходной дороги Мариинска (Кемеровская область), Восточного обхода Новосибирска, реконструкция аэропорта Кызыл (Тува), мост через реку Маха в Якутии, мостового перехода через реку Катунь", - сказала ТАСС пресс-сектретарь "Сибмоста" Ольга Кочетова. По данным сайта компании, сумма контрактов превышает 20 млрд рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, владельцами компании являются Альберт Кошкин (92,46% акций ) и его сын Владислав Кошкин (7,53% акций). Вышел ли кто-либо из них из состава акционеров, собеседник агентства не уточнил.

Банкротство "Сибмоста"

В начале июля 2016 года строительная компания "Орион" - субподрядчик строительных работ на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт", которые вел "Сибмост", потребовала его банкротства. В мае 2016 года суд постановил взыскать с "Сибмоста" в пользу "Ориона" 21,2 млн рублей. Согласно материалам суда, кредиторские требования к компании превысили 800 млн рублей.

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В дело о банкротстве вступили также Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк, Федеральная налоговая служба. Кредиторские требования Сбербанка, согласно материалам суда, могут составить до 4 млрд рублей. При этом, по данным СПАРК, у банка находится в залоге техника компании на общую сумму более 2,3 млрд рублей.

Ранее суд принял по делу о банкротстве обеспечительные меры в виде запрета "Сибмосту" на передачу, уступку и отчуждение прав требований оплаты выполненных работ. В настоящее время, говорится с материалах СПАРК, права таких требований по ряду контрактов находятся в залоге у Бинбанка и Россельхозбанка. Следующее заседание по делу состится 13 февраля.
В 2016 году, по данным СПАРК, "Сибмост" сократил количество заключенных новых контрактов более чем в 6 раз по сравнению с 2015 годом - с 44 до 7. Сумма контрактов сократилась с 11,1 млрд до 215 млн рублей.

Ранее вице-президент "Сибмоста" Сергей Савченков сообщил с ходе сессии Совета депутатов города Новосибирска, что компания ведет переговоры с АФК "Система", Сбербанком и другими кредиторами переговоры о возможной санации и финансовом оздоровлении компании.

Убытки при строительстве моста

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил 17 ноября в полном объеме иск строительной компании ОАО "Сибмост" к мэрии Новосибирска и муниципальному "Управлению дорожного строительства" о взыскании 2,5 млрд рублей убытков при строительстве Бугринского моста через Обь.

Ранее, аргументируя свою позицию в суде, представители "Сибмоста" заявили, что заказчик, которым выступило МКУ "Управление дорожного хозяйства", своевременно не предоставил земельные участки, поскольку попадавшие в зону строительства жилые дома не были расселены вовремя. Это привело к значительному увеличению сроков и стоимости работ. Компания понесла убытки, связанные с выполнением собственных обязательств перед коллективом, из-за изменения сроков выполнения строительно-монтажных работ, перед кредиторами, субподрядчиками и бюджетами всех уровней и внебюджетными государственными фондами. Сумма убытков была оценена в 2,5 млрд рублей.

В свою очередь, представители ответчика заявляют, что в деле отсутствуют материалы, доказывающие сам факт убытков. Кроме того, согласно условиям контракта, заказчик должен был рассчитываться с "Сибмостом" до конца 2014 года, и, независимо от того, выросли ли цены, подрядчик получил бы к этому времени только сумму, изначально установленную контрактом. Заявив, что при рассмотрении дела судом допущены многочисленные процессуальные нарушения, мэрия Новосибирска подала апелляцию. Апелляционная инстанция рассмотрит дело 7 февраля.

Строительство вантового арочного моста через Обь стоимостью 14,8 млрд рублей (по контракту - прим. ТАСС) началось в 2010 году. Комплекс включает в себя сам мост, длина руслового пролета которого составляет 380 м, две транспортные развязки и четыре пешеходных виадука. Длина моста с подъездными путями составляет 5,48 км. Движение по нему открылось 8 октября 2014 года. 

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