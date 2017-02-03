На Алтае объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 24 м/с

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае на 4-е и в ночь 5-е февраля, сообщил ТАСС пресс-секретарь Западно- Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. По его словам, неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться и в соседних с ним областях.

"Неблагоприятные погодные условия завтра коснутся Томской, Новосибирской и Кемеровской областей. По Алтаю мы дали штормовое предупреждение: там предполагаются местами сильные осадки, может быть отложение мокрого снега, усиление ветра в порывах до 24 м/с, снежные заносы, гололедица на дорогах, затем похолодание", - сказал он.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили, что дороги в связи со штормовым предупреждением в регионе пока не перекрывали. Как сообщалось ранее, в конце января из-за сильной метели и заносов на трассах региона попали в снежный плен пять пассажирских автобусов и 44 легковых автомобиля. Тогда спасатели эвакуировали 168 человек.