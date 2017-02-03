В Новосибирске найден убитым депутат райсовета

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства депутата совета депутатов Искитимского района Новосибирской области, тело которого было найдено утром в лесу. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Установлено, что около 10 часов в Заельцовском районе недалеко от остановки "Дачи" было обнаружено тело депутата с ножевым ранением в сердце. "Личные вещи (телефон, удостоверение, деньги) находились при нем, они не похищены. При этом была обнаружена пустая сумка, что в ней находилось - неизвестно", - рассказала Кулешова.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области. В ходе осмотра места происшествия обнаружен и изъят нож.

Уголовное дело возбуждено по статье "убийство". В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причастные к преступлению лица.

В СК имя погибшего не раскрывают, однако источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщил, что речь идет о Владимире Шевцове. Шевцов, являвшийся также гендиректором ЗАО "Крестьянского коллективного хозяйства" (ЗАО "ККХ"), проходил обвиняемым по уголовному делу о "мошенничестве с использованием служебного положения".