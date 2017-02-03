Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Норникель" приобретет за 200 млн рублей катера для доставки отдыхающих на озеро Лама

Сибирь
3 февраля, 14:25 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 3, февраля. /ТАСС
По данным компании, общая стоимость программы по приобретению нового самоходного оборудования в 2017 году составит несколько сотен миллионов рублей
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Горно-металлургический комплекс (ГМК) "Норильский никель" приобретет по программе закупки нового самоходного оборудования в 2017 году пять речных катеров для доставки норильчан на базы отдыха на озере Лама (Красноярский край). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Смотрите также

Омские предприятия готовы поставлять энергооборудование для "Норникеля"
Потанин доложил Путину о планах "Норникеля" вложить 1 трлн руб. в развитие производства
Руководство "Норникеля" утвердило продажу 39,32% Быстринского ГОКа CIS Natural Resources
Ввод Быстринского комбината обеспечит более 2 тыс. рабочих мест в Забайкалье

"Главной особенностью программы закупки техники в 2017 года стал договор с Костромским судомеханическим заводом на строительство пяти речных катеров. Эти суда заменят устаревшие и выработавшие свой ресурс катера типа "Заря" и "Луч", которые традиционно использовались для доставки работников Заполярного филиала к месту отдыха на озеро Лама, считающееся излюбленным местом отдыха норильчан. Поставка ожидается в этом году, общая стоимость составляет около 200 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

По данным компании, общая стоимость программы по приобретению нового самоходного оборудования в 2017 году составит несколько сотен миллионов рублей. В 2016 году Заполярный филиал "Норникеля" получил 84 единицы передвижной техники различного назначения на общую сумму более 630 млн рублей.

ГМК "Норильский никель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.

Озеро Лама - один из крупнейших водоемов на территории Красноярского края, его площадь составляет 318 квадратных километров, в некоторых местах его глубина достигает 600 метров. Этот район на протяжении многих лет является одним из любимых мест отдыха жителей Норильска. По экспертной оценке, в летние месяцы на район озер Мелкое, Лама, Глубокое приходится около 10 тыс. посещений. Зимой его посещают любители экстремального отдыха.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
Погребение хунну (гуннов) - кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая в I веке до н.э. - II веке н.э
5
Археологи нашли в Туве новый памятник эпохи Великого переселения народов
3
Новосибирские геологи выяснили, откуда взялись желтые алмазы
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лукашенко поручил возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора
2
Киттель требует дисквалифицировать ударившего его велогонщика Гривко на полгода
3
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
4
В России заработал православный мессенджер на платформе Telegram
5
МИД ждет от Reuters пояснений в связи с претензиями по поводу условий работы в РФ
6
Лукашенко не видит необходимости в создании военной авиабазы РФ в Белоруссии
7
Рогозин: Киев сам разрушил собственное двигателестроение
Темы дня
Реклама