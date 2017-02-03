"Норникель" приобретет за 200 млн рублей катера для доставки отдыхающих на озеро Лама

Трефилов считает неудачным выступление женской сборной России по гандболу на ЧЕСпорт 3 февраля, 15:09
РФ официально не признавала паспорта ДНР и ЛНРПолитика 3 февраля, 15:06
Гендиректор "Тосно": Логашов переходит из "Локомотива" как свободный агентСпорт 3 февраля, 15:06
Концерты Architects и выставка Ясумасы Моримуры: чем заняться в выходныеКультура 3 февраля, 15:00
Источник: лидеры ЕС согласовали план по приостановке потока беженцев в ЕвропуМеждународная панорама 3 февраля, 14:50
Российский лыжник Ретивых выиграл спринт на этапе Кубка мира в ПхенчханеСпорт 3 февраля, 14:47
Ситуация в АвдеевкеМеждународная панорама 3 февраля, 14:46
РФБ заинтересована в проведении Кубка мира среди мужских командСпорт 3 февраля, 14:46
Агент: "Рубин" поступает неправильно, не отпуская Кверквелию в другой клубСпорт 3 февраля, 14:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Горно-металлургический комплекс (ГМК) "Норильский никель" приобретет по программе закупки нового самоходного оборудования в 2017 году пять речных катеров для доставки норильчан на базы отдыха на озере Лама (Красноярский край). Об этом сообщила пресс-служба компании.
"Главной особенностью программы закупки техники в 2017 года стал договор с Костромским судомеханическим заводом на строительство пяти речных катеров. Эти суда заменят устаревшие и выработавшие свой ресурс катера типа "Заря" и "Луч", которые традиционно использовались для доставки работников Заполярного филиала к месту отдыха на озеро Лама, считающееся излюбленным местом отдыха норильчан. Поставка ожидается в этом году, общая стоимость составляет около 200 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.
По данным компании, общая стоимость программы по приобретению нового самоходного оборудования в 2017 году составит несколько сотен миллионов рублей. В 2016 году Заполярный филиал "Норникеля" получил 84 единицы передвижной техники различного назначения на общую сумму более 630 млн рублей.
ГМК "Норильский никель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.
Озеро Лама - один из крупнейших водоемов на территории Красноярского края, его площадь составляет 318 квадратных километров, в некоторых местах его глубина достигает 600 метров. Этот район на протяжении многих лет является одним из любимых мест отдыха жителей Норильска. По экспертной оценке, в летние месяцы на район озер Мелкое, Лама, Глубокое приходится около 10 тыс. посещений. Зимой его посещают любители экстремального отдыха.