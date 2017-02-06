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Художники из Скандинавии в июне посетят Таймыр с арт-экспедицией

Сибирь
6 февраля, 7:48 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 6, февраля. /ТАСС
Заграничные гости посетят стойбища ненецких и энецких оленеводов, где смогут погрузиться в условия кочевого образа жизни таймырских тундровиков
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КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Художники из Скандинавии в июне посетят Тухардскую тундру на севере Красноярского края с арт-экспедицией. Об этом сообщает пресс-служба администрации Таймырского района.

"В Тухардскую тундру готовится арт-экспедиция с участием художников из скандинавских стран. Проект Таймырского Дома народного творчества "Современное искусство Севера - без границ", направленный на организацию летом 2017 года на Таймыре международного пленэра в условиях кочевания по тундре с участием художников севера Красноярского края и скандинавских стран, поддержан Министерством культуры РФ", - сообщает пресс-служба.

Заграничные гости посетят стойбища ненецких и энецких оленеводов, где смогут погрузиться в условия кочевого образа жизни таймырских тундровиков. Участники этой арт-экспедиции уже определены. Ими станут художники из Финляндии Пертти Карьялайнен и Йоханна Писто, художник из Исландии Мария Палссон, председатель правления "Региональной общественной организации художников Красноярского края "Таймыр - Юг" Юрий Афонов.

Также в арт-экспедицию войдут художники из Красноярска - член-корреспондент Российской академии художеств Константин Войнов, член Союза художников России Елена Ильянкова, а также таймырские художники Николай Киргизов, Дмитрий Чуприн и Любовь Попова.

"Организация на Таймыре международного пленэра в условиях кочевания по тундре с участием художников Севера Красноярского края и скандинавских стран позволит представить современное искусство Севера, а также традиционную таймырскую культуру на международном уровне, провести учебно-просветительскую работу, а также продолжить культурный обмен с художниками и мастерами скандинавских стран", - отмечает директор "Таймырского Дома народного творчества" Любовь Попова.

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