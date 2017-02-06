Художники из Скандинавии в июне посетят Таймыр с арт-экспедицией

Лебзяк может вернуться в тренерский штаб сборной России по боксуСпорт 6 февраля, 8:13
СМИ: в Индии будут наказывать штрафом за расчеты наличными на сумму более 300 тыс. рупийЭкономика и бизнес 6 февраля, 8:13
Россиянка Вихлянцева вошла в топ-100 рейтинга Женской теннисной ассоциацииСпорт 6 февраля, 8:12
В Иркутске ликвидировано казино, работавшее под прикрытием ритуального агентстваСибирь 6 февраля, 7:52
Тротц называл переход Радулова в "Монреаль" лучшей сделкой года в НХЛСпорт 6 февраля, 7:50
Квотербек "Нью-Инглэнда" Брэди назван самым ценным игроком СупербоулаСпорт 6 февраля, 7:30
СМИ: в Южной Корее подтвердили причины возгорания Samsung Galaxy Note 7Экономика и бизнес 6 февраля, 7:12
Трамп назвал удивительной победу "Пэтриотс" в СупербоулеСпорт 6 февраля, 6:58
"Нью-Инглэнд Пэтриотс" выиграли Супербоул - финальный матч Национальной футбольной лигиСпорт 6 февраля, 6:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Художники из Скандинавии в июне посетят Тухардскую тундру на севере Красноярского края с арт-экспедицией. Об этом сообщает пресс-служба администрации Таймырского района.
"В Тухардскую тундру готовится арт-экспедиция с участием художников из скандинавских стран. Проект Таймырского Дома народного творчества "Современное искусство Севера - без границ", направленный на организацию летом 2017 года на Таймыре международного пленэра в условиях кочевания по тундре с участием художников севера Красноярского края и скандинавских стран, поддержан Министерством культуры РФ", - сообщает пресс-служба.
Заграничные гости посетят стойбища ненецких и энецких оленеводов, где смогут погрузиться в условия кочевого образа жизни таймырских тундровиков. Участники этой арт-экспедиции уже определены. Ими станут художники из Финляндии Пертти Карьялайнен и Йоханна Писто, художник из Исландии Мария Палссон, председатель правления "Региональной общественной организации художников Красноярского края "Таймыр - Юг" Юрий Афонов.
Также в арт-экспедицию войдут художники из Красноярска - член-корреспондент Российской академии художеств Константин Войнов, член Союза художников России Елена Ильянкова, а также таймырские художники Николай Киргизов, Дмитрий Чуприн и Любовь Попова.
"Организация на Таймыре международного пленэра в условиях кочевания по тундре с участием художников Севера Красноярского края и скандинавских стран позволит представить современное искусство Севера, а также традиционную таймырскую культуру на международном уровне, провести учебно-просветительскую работу, а также продолжить культурный обмен с художниками и мастерами скандинавских стран", - отмечает директор "Таймырского Дома народного творчества" Любовь Попова.