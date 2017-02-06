Томский университет будет готовить первых в РФ специалистов в области миграции

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ТОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. Томский государственный университет (ТГУ) открывает первую в России магистерскую программу "Миграционные исследования". Специалисты в этой отрасли будут анализировать миграционные процессы в Европе и Азии, сообщает в понедельник пресс-служба вуза.
"В России требуются специалисты, которые не просто владели бы информацией, а могли бы профессионально анализировать комплексные миграционные процессы и влиять на них как эксперты, как ученые, как управленцы. Мы будем готовить выпускников, способных работать в любой из этих сфер", - приводятся в сообщении слова руководителя программы, заведующей Лабораторией социально- антропологических исследований ТГУ Ирины Нам.
Программа включает в себя экономические, юридические, социологические, политические и антропологические дисциплины. Она также предполагает наличие спецкурсов, в том числе от иностранных экспертов, которые расскажут о миграционной политике и интеграции мигрантов в общество в зарубежных странах. Обучаться по программе смогут выпускники любых социо-гуманитарных специальностей, владеющие русским и английским языками. Набор магистрантов на программу начнется 3 апреля.