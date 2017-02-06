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В Иркутске ликвидировано казино, работавшее под прикрытием ритуального агентства

Сибирь
6 февраля, 7:52 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 6, февраля. /ТАСС
В ходе обыска были изъяты 23 развлекательных аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола
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© СК РФ по Иркутской области

ИРКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Подпольное казино, работавшее под прикрытием ритуального агентства, ликвидировали в Иркутске в ходе спецоперации сотрудников управлений ФСБ и Следственного комитета по региону, сообщили в понедельник в пресс-службе иркутского СУ СК.

"В ходе расследования уголовного дела следователями СКР, совместно с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области, проведены обыски в здании по адресу г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 153. Установлено, что игровой салон, оборудованный для проведения азартных игр, находился в помещении двухэтажного дома, в котором осуществляло деятельность ритуальное агентство, занимающееся гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, одна из ритуальных служб, работавшая ранее в микрорайоне Ново-Ленино, некоторое время назад переехала в другое здание. Под прикрытием второго агентства новые арендаторы помещения открыли нелегальное игорное заведение.

"В ходе обыска были изъяты 23 развлекательных аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола. В помещении находились посетители и персонал игорного заведения. Также в ходе обыска изъяты денежные средства, документация", - отметили в пресс-службе.

По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).

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