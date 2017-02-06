Образовательный комплекс "Умная школа" построят под Иркутском к сентябрю 2019 г.

ИРКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Иркутские власти перенесли на год сроки ввода единственного в России образовательного комплекса "Умная школа", рассчитанного на одновременное обучение и проживание детей из приемных и обычных семей. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона по итогам заседания президиума градостроительного совета при губернаторе.

"Согласно предварительному графику Фонда ("Новый дом", финансирует проект - прим. ТАСС), до конца сентября этого года мы хотим провести тендер по выбору генерального подрядчика. К началу октября планируем получить разрешение на строительство и приступить непосредственно к возведению объекта. Сдача образовательного комплекса намечена на август 2019 года, чтобы уже 1 сентября 2019 года школа смогла открыть свои двери для детей", - процитировали в пресс-службе президента благотворительного фонда Ирину Белянову.

Ранее сообщалось, что уникальное образовательное учреждение планировалось построить к 1 сентября 2018 года.

По данным пресс-службы, сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации для "Умной школы", одновременно формируется список возможных участников тендера на выбор подрядчика по строительству. К границам участка подводят инженерные коммуникации.

Образовательный комплекс расположится на участке более 20 га по Байкальскому тракту. Там будут возведены учебные здания, которые формируются, исходя из трехступенчатой системы образования: дошкольного, начальной школы (с 1 по 6 класс) и старшей школы (7-11 классы). Помимо зданий, оснащенных спортивными залами, бассейнами, предусмотрены зоны рекреации, а также устройство поселка с жилыми домами, в которых будут проживать семьи с приемными детьми.

Ранее стоимость проекта оценивалась в 3,5 млрд рублей.