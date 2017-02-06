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Массовое крещение состоялось в арктическом поселке Красноярского края

Сибирь
6 февраля, 9:24 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 6, февраля. /ТАСС
Священники совершили в Ессее 120 обрядов
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КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Более ста человек прошли таинство крещения в арктическом поселке Ессее в Красноярском крае, сообщила пресс-служба администрации Эвенкийского района.

"Священники совершили 120 обрядов крещения - к вере были приобщены и дети, и взрослое население", - уточняется в сообщении. В поселке побывали настоятель Свято-Троицкого храма (п. Тура) отец Димитрий и настоятель храма архистратига Михаила (с. Ванавара) отец Сергий.

Был затронут вопрос строительства в поселке православного храма. В настоящий момент выбрано место под строительство церкви. Решается вопрос с источниками финансирования. Также отец Димитрий и отец Сергий в Ессее освятили здания детского сада и средней школы.

Поселок Ессей - самый северный населенный пункт Эвенкийского района. В нем проживают более 600 человек. В 1892 в поселке была построена первая в Эвенкии православная церковь. В годы советской власти храм был закрыт, а его здание использовалось как котельная. В настоящее время здание пришло в негодность.

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