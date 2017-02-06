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Новосибирские медики и геологи создали новый метод диагностики панкреатита

Сибирь
6 февраля, 9:40 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 6, февраля. /ТАСС
Метод предполагает использование программного обеспечения, которое создавалось для проведения геологоразведочных работ
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НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского государственного медицинского университета (НГМУ) и Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН разработали не имеющий аналогов метод диагностики заболеваний поджелудочной железы по ее электрической активности, сообщила ТАСС научный руководитель проекта, сотрудница кафедры общей хирургии НГМУ Алла Трубачева.

"Идея использования электрографии возникла для мониторинга развития панкреонекроза. Мы выяснили, что электрография - это достаточно уникальный метод исследования, поскольку позволяет в режиме онлайн точно диагностировать все изменения поджелудочной железы, в том числе на начальной стадии заболевания", - сказала Трубачева.

По ее словам, метод предполагает использование программного обеспечения, которое создавалось для проведения геологоразведочных работ. Сотрудники ИНГГ СО РАН создали программно-аппаратный комплекс, с помощью которого велись экспериментальные работы на животных. Чтобы следить за функционированием поджелудочной железы, внутрь ее имплантируются электроды. Это позволяет оперативно получать информацию о предпосылках развивающегося заболевания.

Работы по проекту велись с использованием средств гранта Российского союза фундаментальных исследований. В ближайших планах ученых - усовершенствование технологии, чтобы появилась возможность снимать показания прямо с поверхности кожи, без вживления электродов.

Панкреатит - распространенное заболевание, на которое приходится, по разным оценкам, от 5 до 9% всех выявляемых случаев болезней желудочно-кишечного тракта. Отличается высоким, даже при применении современных методов лечения, показателем смертности больных в результате обострений и различных осложнений, вызываемых хроническим панкреатитом.

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