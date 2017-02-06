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Родители учеников вступились за директора томской школы, где дети заблудились на лыжне

Сибирь
6 февраля, 10:10 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 6, февраля. /ТАСС
В письме главе региона Сергею Жвачкину они отмечают, что с приходом директора видят положительные тенденции, изменения в школе
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Директор Кисловской средней школы Орал Мусабеков

Директор Кисловской средней школы Орал Мусабеков

© РИА Томск. Павел Стефанский

ТОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. Родители учеников школы деревни Кисловка под Томском направили письмо главе региона Сергею Жвачкину с просьбой не увольнять директора образовательного учреждения после инцидента со школьниками, заблудившимися в лесу на уроке физкультуры. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора по социальной политике Чингис Акатаев.

"По данному случаю заканчиваются следственные мероприятия, которые дадут оценку всем участвующим в инциденте лицам. Очевидные ошибки были. Сегодня на имя губернатора получено письмо за подписью 587 родителей учеников школы, которые просят какую-то меру наказания для директора избрать, но не увольнять. Потому что с его приходом они видят положительные тенденции, изменения в школе", - сказал Акатаев.

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Директор Кисловской средней школы Орал Мусабеков
Объявлен выговор директору томской школы, ученики которой заблудились на лыжне

Он отметил, что после тщательного анализа и ознакомления с выводами правоохранительных органов будет принято решение о том, следует ли оставить на посту директора.

Инцидент произошел утром 12 января, когда 10 школьников вышли на лыжню с учителем физкультуры, заблудились и шесть часов блуждали в районе населенного пункта при 12-15-градусном морозе. Вечером все они были вывезены из леса местными жителями и сотрудниками МЧС на снегоходах. Все дети были госпитализированы. Томские власти подтвердили, что школа поздно сообщила о ЧП, позднее прокуратура заявила, что директор пытался скрыть факт пропажи учеников от правоохранительных органов.

Прокурорская проверка показала, что преподаватель физкультуры при проведении урока не проверил состояние находящейся за пределами учреждения лыжной трассы. После того, как ученики сбились с пути, ушли с маршрута и оказались вне зоны видимости преподавателя, он вопреки нормативным требованиям своевременно не уведомил о происшествии администрацию школы. Кроме того, лыжная трасса не соответствует требованиям, предъявляемым к спортивным объектам.

СК возбудил уголовное дело после инцидента под Томском по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)". Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Директору на данный момент объявлен выговор.

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