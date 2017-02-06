Житель Кемерово получил 5,5 лет колонии за кражу банкоматов

КЕМЕРОВО, 6 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Суд в Кемеровской области приговорил к 5,5 годам колонии одного из организаторов преступной группы (ОПГ) за кражу банкоматов на 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Суд приговорил его к 5 годам 6 месяцам лишения свободы. Иск о взыскании с него около 5 млн рублей в качестве возмещения причиненного ущерба будет решен в рамках гражданского судопроизводства", - сказали в ведомстве.

По данным ГУ МВД, ранее судимый 32-летний житель Кемерово вместе со своим знакомым в июне 2015 года создал ОПГ, в которую вошли еще шесть человек. До апреля 2016 года участники ОПГ совершили 17 преступлений, шесть из них они не сумели довести до конца. "Участники ОПГ чаще всего вырывали банкоматы при помощи тросов и автомобиля, после чего распиливали их и похищали деньги. Общая сумма ущерба составила около 10 млн рублей", - отметили в пресс-службе.