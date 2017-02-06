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Крупнейший производитель хлеба в Красноярске погасил 22 млн руб. долга по зарплате

Сибирь
6 февраля, 10:59 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 6, февраля. /ТАСС
В начале января губернатор края Виктор Толоконский при посещении предприятия потребовал погасить долги по зарплате
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. "Красноярский хлеб" - крупнейший производитель хлеба в Красноярске - погасил задолженность по заработной плате в 22 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов на оперативном совещании у губернатора региона.

"На 1 февраля погашена вся задолженность по заработной плате перед работниками, сумма составила почти 22 млн рублей", - сказал он.

В начале января губернатор края Виктор Толоконский при посещении предприятия потребовал погасить долги по зарплате. Ранее прокуратура Красноярского края сообщала, что по причине недостаточности средств на предприятии нарушаются сроки выплаты зарплаты.

"Красноярский хлеб" - одно из ведущих предприятий по производству хлебобулочных и кондитерских изделий на территории Красноярского края, первый завод которого был создан в 1935 году. Компания имеет более десятка структурных подразделений: три крупных хлебозавода в Красноярске, сломаешь новый производство в Железногорске, а также собственную торговую сеть. Выручка от реализации продукции в 2015 году составила 449 млн рублей, чистый убыток - около 31 млн рублей. Согласно отчету компании за 2015 год, "Красхлеб" произвел более 10 тыс. тонн продукции, при этом отмечалось сокращение объемов производства и конкуренции со стороны минипекарен.

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