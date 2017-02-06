Около 3 тыс. т угля направят в иркутский поселок, где на исходе топливо

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ИРКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Иркутской области направят дополнительно около 3 тыс. тонн угля в отдаленный северный райцентр Мама, где может закончиться отопление, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на поручение министра ЖКХ, энергетики и транспорта региона Артура Сулейменова.
"Для бесперебойного завершения отопительного периода в Мамско-Чуйский район будет доставлено около 3 тыс. тонн угля с использованием комбинированной логистической схемы - через станцию Таксимо", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что сложность с доставкой угля связана с труднодоступностью территории - с райцентром круглогодично налажено только авиасообщение, а грузы и топливо туда доставляют северным завозом.
По данным властей, в навигацию 2016 года на территорию Мамско-Чуйского района было доставлено около 23 тыс. тонн угля, из них 14 тыс. тонн были выделены из аварийно- технического запаса Иркутской области. Потребность района в топливе на текущий отопительный сезон составляет 27,2 тыс. тонн.
"В связи с тем, что муниципальное предприятие коммунального комплекса (МПКК) в период северного завоза в Мамско-Чуйском районе самостоятельно перераспределило полученную из министерства топливную субсидию на оплату иных расходов, в том числе на выплату зарплаты, необходимый запас топлива организацией не был сформирован. Так как деньги, выделенные на топливо, направили не по назначению, то МПКК не приобрело топливо в полном объеме", - цитирует пресс-служба и. о. замминистра региона Александра Барнакова.
За правовой оценкой действий местных властей региональное министерство обратилось в правоохранительные органы.
По данным пресс-службы Законодательного собрания региона, дефицит топлива испытывает еще одно отдаленное село - Вершина Тутуры Качугского района, где проживает коренная народность эвенки. С апреля 2016 года свет в Вершине Тутуры горел два месяца по три часа в сутки, сейчас из-за отсутствия дизтоплива света в эвенкийском поселке совсем нет.
"Спикер Заксобрания Сергей Брилка рассказал, что знает о ситуациях, когда привозили топливо на дизельную станцию для освещения жилых домов, а его использовали для заправки трелевочных тракторов, джипов приезжих охотников. Председатель парламента подчеркнул, что берет вопрос на контроль. По телефону рассказал о проблеме министру жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артуру Сулейменову. Брилка предположил, что цена на дизельное топливо менялась, и годы спустя на деньги по старому нормативу можно закупить топливо, которого хватает только на трехчасовое ежедневное освещение", - отметили в пресс-службе.
Комментариями правительства региона о ситуации в Вершине Тутуры ТАСС пока не располагает.