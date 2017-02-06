Альтернативную энергетику будут развивать в отдаленных районах Сибири

ЧИТА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. ПАО "МРСК Сибири" (входит в группу компаний ПАО "Россети") реализует проекты по строительству автономно-гибридных электроустановок (АГЭУ) в отделенных районах Сибири, где наблюдаются отток населения и дефицит электроэнергии. Об этом сообщил журналистам и.о. гендиректора компании Виталий Иванов.

"У меня была встреча с губернатором Алтайского края Александром Карлиным, там есть заинтересованность (в строительстве АГЭУ - прим. ТАСС), есть она и в Красноярском крае. В Бурятии мы обсуждали это на встрече с главой республики Вячеславом Наговицыным", - сказал он.

По словам Иванова, там, где есть проблема внутренней миграции, когда люди уезжают, и остаются два-три дома, затраты на передачу электроэнергии несопоставимы с возможными доходами. "Мы, как государственная компания, должны поддерживать инфраструктуру таких территорий, к тому же у нас есть и определенная социальная нагрузка", - уточнил он.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова отметила, что в конце января в регионе запустили первую АГЭУ в селе Менза. В 2017 году планируется запуск подобных установок еще в двух поселках на севере Забайкалья - Тунгокочен и Кыкер. Всего же в Забайкалье более 20 населенных пунктов не имеют централизованного энергоснабжения, и к 2020 году власти намерены решить эту проблему за счет строительства объектов солнечно-дизельной генерации.

Иванов добавил, что Забайкалье неслучайно стало первым регионом Сибири для реализации проекта. "В Забайкалье очень много солнечных дней, при этом здесь много удаленных и труднодоступных поселений", - пояснил он.

По информации пресс-службы главы региона, АГЭУ в Мензе обеспечила бесперебойное электроснабжение трех труднодоступных населенных пунктов. Стоимость проекта - более 80 млн рублей, при этом он реализован без привлечения бюджетных средств. "Этот проект будет тиражироваться, техническое решение по нему состоялось. Самое главное, что мы нашли схему взаимодействия - это концессионное соглашение с регионом", - подчеркнул гендиректор ПАО "МРСК Сибири".

Ранее власти края отмечали, что уровень доходности инвестора от проекта будет обеспечиваться только за счет повышения эффективности выработки энергии. Тарифы на электроэнергию ни для населения, ни для прочих потребителей при этом не изменятся.

Первая АГЭУ в Забайкалье

Первая в Забайкалье АГЭУ была запущена в селе Менза Забайкальского края ПАО "Россети" совместно с группой компаний "Хевел". Она обеспечит бесперебойное энергоснабжение трех труднодоступных населенных пунктов на юго-западе региона.

Электроустановка состоит из солнечных модулей общей мощностью 120 киловатт, двух дизельных генераторов по 200 киловатт каждый и накопителя энергии емкостью 300 киловатт- час. Применение солнечных модулей и современной интеллектуальной системы управления энергоустановкой позволит сократить потребление дизельного топлива с 250 до 86 тыс. литров в год. АГЭУ в течение года снизит выбросы в атмосферу углекислого газа на 500 тонн.

АГЭУ в селе Менза является пилотной в рамках реализации Национального проекта в энергетике "Создание локальных и интегрируемых в ЕЭС источников энергоснабжения на базе фотоэлектрических гетероструктурных модулей нового поколения". Этот проект предполагает строительство в России до 2021 года более ста подобных энергоустановок.