В новосибирском поезде-музее открылась выставка, посвященная Герою СССР Дмитрию Бакурову

НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Новая экспозиция, посвященная жизненному пути Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова, открылась в честь его 95-летия в новосибирском метрополитене, в единственном в России поезде-музее "Новониколаевск-Новосибирск", сообщили в пресс-службе регионального правительства. Бакуров лично присутствовал на открытии выставки.

"Дмитрий Алексеевич - это самое достойное олицетворение эпохи победителей. Открытие экспозиции - это дань уважения к вам, но прежде всего это дань уважения к истории. Ваша судьба неразрывно связана с тем грозным военным временем, когда совершили свой подвиг воины-сибиряки", - цитирует слова губернатора Владимира Городецкого, обращенные к Бакурову, пресс-служба.

На выставке "Солдат России" представлены фотографии, документы, фронтовые письма, статьи, отрывки из книг, копии наградных документов юбиляра.

Ежедневно посетителями поезда-музея становятся более 15 тысяч пассажиров, а за почти шесть лет существования поезда в нем побывало более десяти миллионов человек. Метрополитеновский поезд-музей "Новониколаевск-Новосибирск" был открыт в 2010 году, в день 25-летия Новосибирского метрополитена. Интерьер четырех его вагонов создан выпускниками и студентами Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии и оформлен фотографиями и текстами, посвященными истории Новосибирска. Экспозиция постоянно обновляется.

Дмитрий Бакуров - Герой Советского Союза, почетный житель Новосибирска, воевал на Брянском, Центральном, 1-м и 4-м Украинском фронтах, участвовал в Курской битве, форсировал Оку, Десну, Днепр и Припять. Как освободитель прошел по земле Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии.