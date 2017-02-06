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"Юргинскому машзаводу" в Кузбассе ограничили поставку газа

Сибирь
6 февраля, 13:55 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
По данным поставщика, долг предприятия составляет 171 млн рублей
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КЕМЕРОВО, 6 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Компания "Газпром межрегионгаз Кемерово" ограничила газоснабжение "Юргинского машиностроительного завода" ("Юрмаш") из-за непрерывного роста задолженности, которая достигла 171,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе поставщика газа.

"Основанием для ограничения послужил долг предприятия перед поставщиком газа, который на сегодняшний день составляет 171,8 млн рублей, в том числе 136,8 млн - просроченная задолженность", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что на сентябрь долги составляли около 90 млн рублей.

Первоначально планировалось, что поставщик газа ограничит поставку 13 января. Тогда компания перенесла дату "в связи с обращением заместителя губернатора Кемеровской области Анатолия Лазарева с гарантиями формирования в срок до 25 января графика расчетов за поставленный заводу газ". Однако до сегодняшнего дня предприятие не предоставило ни график погашения, ни гарантий текущих расчетов.

"До сих пор руководство завода, манипулируя аргументами о долгах абонентов Юрги и возможном срыве отопительного сезона, не дает никаких гарантий расчетов за газ. Отметим, что газ не является основным видом топлива для ТЭЦ Юргинского машзавода, а используется как вспомогательное в период резких похолоданий", - добавили в пресс-службе. На заводе не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

"Юргинский машзавод" - градообразующее предприятие моногорода Юрга, где в июле этого года была создана территория опережающего социально- экономического развития. На территории "Юрмаша" расположена ТЭЦ, отапливающая почти весь жилой фонд моногорода Юрга. За 2014 и 2015 годы поставщик газа трижды сообщал об ограничении, в 2016 году - дважды. "Юрмаш" по объему долга занимает второе место среди потребителей газа в регионе.

Собственником завода считалась структура "Уралвагонзавода" - ООО "УВЗ-Сервис". В конце августа губернатор области Аман Тулеев сообщил, что контрольный пакет акций "Юрмаша" получил новокузнецкий бизнесмен Александр Щукин. Однако, по данным выписки ЕГРЮЛ на 6 февраля, "УВЗ-Сервис" владеет 90% доли машзавода, еще 10% у "Управляющей компании "Кузнецкий уголь".

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