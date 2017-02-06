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Сибиряки в 2016 году незаконно вывели за границу в 1,6 раза больше валюты, чем годом ранее

Сибирь
6 февраля, 14:34 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 6, февраля. /ТАСС
По данным таможенников, обычно нарушители заключают договор на поставку товара из-за рубежа от лица российской компании, а затем для его оплаты перечисляют деньги на счета иностранных контрагентов
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НОВОСИБИРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Таможенники Сибирского федерального округа (СФО) по итогам 2016 года отметили рост незаконного вывода валюты за границу: 10,4 млрд рублей против 6,1 млрд рублей в 2015 году. В Новосибирске невозврат увеличился в 8 раз, до 8,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Сибирской таможни.

"В 2016 году сибиряки вывели за рубеж в 1,6 раза больше денежных средств, чем в 2015 году. Средства из России преимущественно выводятся на Кипр, в Гонконг, Швейцарию и Латвию", - говорится в сообщении.

По словам замначальника Сибирской оперативной таможни Александра Миюшова, обычно нарушители заключают договор на поставку товара из-за рубежа от лица российской компании, а затем для его оплаты перечисляют деньги на счета иностранных контрагентов. "Срок действия контракта истекает, товар на территорию России не ввозится, однако компания не предпринимает каких-либо действий для того, чтобы вернуть перечисленные деньги. Для подобных махинаций обычно используются фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц", - пояснил он.

По итогам 2016 года таможни возбудили 81 уголовное дело, связанное с невозвращением денег в Россию, либо их незаконным выводом за границу, 8 уголовных дел по поводу незаконного образования юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) и 51 уголовное дело, связанное с незаконным использованием документов для создания юридического лица (ст. 173.2 УК РФ). Таможня закрыла 60 фирм-однодневок и установила 17 граждан, предоставлявших свои документы для незаконного создания юридических лиц. Еще 27 уголовных дел в регионе возбуждено по ст. 193.1 УК РФ (перевод валюты за рубеж с использованием подложных документов).

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