СК возбудил дело после обрушения крыши дома в Томске под тяжестью снега

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ТОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. Следственные органы в Томске возбудили уголовное дело по факту обрушения крыши жилого дома под тяжестью снега, сообщила пресс-служба Следственного управления (СУ) СКР по Томской области.
"По предварительным данным, 29 января в результате непринятия управляющей компанией ООО "Жилсервис "Ленинский" должных мер по очистке от снега крыши жилого дома №5 в переулке Шпальном в Томске под тяжестью снега произошло обрушение кровли", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, изымают и изучают необходимую для следствия документацию.
Как ранее сообщал ТАСС, частичное обрушение крыши произошло в двухэтажном 12-квартирном доме, площадь обрушения составила 60 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал, потолочные перекрытия в квартирах не повреждены.
При обрушении была повреждена труба отопления, находящаяся на чердаке дома. Для расчистки кровли от снега были привлекались пожарные и работники управляющей компании, а для дальнейшего восстановления горячего водоснабжения и отопления - ремонтные бригады.