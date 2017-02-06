СК возбудил дело после обрушения крыши дома в Томске под тяжестью снега

ТОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. Следственные органы в Томске возбудили уголовное дело по факту обрушения крыши жилого дома под тяжестью снега, сообщила пресс-служба Следственного управления (СУ) СКР по Томской области.

"По предварительным данным, 29 января в результате непринятия управляющей компанией ООО "Жилсервис "Ленинский" должных мер по очистке от снега крыши жилого дома №5 в переулке Шпальном в Томске под тяжестью снега произошло обрушение кровли", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи допрашивают свидетелей, изымают и изучают необходимую для следствия документацию.

Как ранее сообщал ТАСС, частичное обрушение крыши произошло в двухэтажном 12-квартирном доме, площадь обрушения составила 60 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал, потолочные перекрытия в квартирах не повреждены.

При обрушении была повреждена труба отопления, находящаяся на чердаке дома. Для расчистки кровли от снега были привлекались пожарные и работники управляющей компании, а для дальнейшего восстановления горячего водоснабжения и отопления - ремонтные бригады.