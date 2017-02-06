ГУ ЖКХ Минобороны выплатило 450 млн рублей долга энергетикам Забайкалья и Дальнего Востока

ЧИТА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" (ГУ ЖКХ) с 1 января погасило свыше 450 млн рублей задолженности перед поставщиками энергоресурсов в Забайкалье и на Дальнем Востоке, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе организации. Ранее сообщалось, что долг предприятия за обеспечение объектов Минобороны РФ перед энергетиками региона составлял 890 млн рублей.

"С 1 января по факту поступления денежных средств от Минобороны России за оказанные услуги нам удалось погасить существенную часть кредиторской задолженности перед поставщиками ресурсов. В частности, перед организациями Забайкалья и Камчатки. Почти 70 млн рублей перечислено ПАО "ДЭК" ("Дальневосточная энергетическая компания"), 49,4 млн рублей поступили на счета "Читаэнергосбыта", еще 40 и 20 млн рублей перечислено ТГК-14 ("Территориальная генерирующая компания № 14") и "Камчатскэнерго" соответственно", - сказали в пресс-службе.

Всего, по заявлению ГУ ЖКХ, поставщикам оплачено свыше 450 млн рублей. "Тенденция положительная. Наше финансовое управление занимается формированием оставшейся задолженности в перечень первоочередных платежей, которые будут осуществляться по факту получения средств от госзаказчика", - цитирует пресс-служба слова гендиректора ГУ ЖКХ Дмитрия Волокитина.

В конце января сообщалось, что ГУ ЖКХ задолжало энергетикам в Забайкалье и на Дальнем Востоке 890 млн рублей за обеспечение объектов Минобороны РФ. Наибольшая задолженность военными коммунальщиками была сформирована в Камчатском, Хабаровском и Приморском краях, Забайкалье и Бурятии. Там крупнейшие поставщики электроэнергии (ПАО "ДЭК", АО "Читаэнергосбыт") и тепла (ПАО "ТГК-14" и ПАО "Камчатскэнерго") через суд и ограничения пытались вернуть в свои бюджеты 180 и 390 млн рублей, 75,8 и 83,3 млн рублей долга соответственно.

Ранее ТГК-14 сообщало об отключении от теплоснабжения 12 объектов Минобороны в Забайкалье из-за задолженности ГУ ЖКХ в 75,8 млн рублей. В ответ представители ГУ ЖКХ заявили ТАСС, что отключенных объектов в регионе нет.

В управлении также заявляли, что предприятие готово обратиться в ФАС и прокуратуру, чтобы отстаивать свои права. Генеральный директор управления Волокитин напоминал, что в регионе уже есть прецедент: в декабре 2016 года УФАС по Забайкальскому краю вынесло решение в отношении АО "Читаэнергосбыт", которое в мае прошлого года ограничило поставку электроэнергии на объекты Минобороны России, признав действия сбытовой компании недопустимыми.