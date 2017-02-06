В школах Омской области снят карантин по гриппу и ОРВИ

ОМСК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. В школах и учреждения дополнительного образования Омской области с 7 февраля возобновится учебный процесс, который был приостановлен 26 января из-за введения карантина по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"С 7 февраля в общеобразовательных учреждения и учреждениях дополнительного образования в городе Омске и 15 муниципальных районах отменяются ограничительные мероприятия и возобновляется учебный процесс. С соответствующим предложением выступило управление Роспотребнадзора по Омской области", - уточнили в пресс-службе.

Региональное Министерство образования рекомендовало приступить к занятиям.

В региональном Минздраве отметили, что решение об отмене карантина было принято на основании данных по мониторингу заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным управление Роспотребнадзора по региону, наблюдается снижение заболеваемости среди школьников 7-14 лет в Омске на 36,2%, в области - на 33,6%. В Минобразования области добавили, что за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ в Омске снизилась на 10,3%, в муниципальный районах - на 11,74%.

Карантин в Омской области был введен 26 января, поскольку эпидпорог среди школьников был превышен в региона на 120,01%, в Омске - на 113,25%. Учебный процесс был приостановлен в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования в областном центре и 15 муниципальных районах: Знаменском, Москаленском, Калачинском, Кормиловском, Оконешниковском, Черлакском, Любинском, Марьяновском, Нововаршавском, Таврическом, Азовском, Одесском, Тарском, Муромцевском, Омском районах.