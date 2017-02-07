Суд освободил от ответственности пенсионера, который поджег мэрию Дудинки

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Пенсионер, совершивший в декабре 2015 года поджег администрацию города Дудинки в Красноярском крае, освобожден от уголовной ответственности, так как в момент совершения преступления был невменяем, сообщили в пресс-службе краевого суда.

"Красноярский краевой суд постановил: в связи с состоянием невменяемости подсудимого в момент совершения преступлений освободить его от уголовной ответственности <..>) Применить к нему меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 29 декабря 2015 года 63-летний мужчина облил бензином стены, пол и поджег коридор в здании администрации Дудинки. В результате инцидента три сотрудника администрации Таймыра и один работник мэрии Дудинки погибли, пять человек получили травмы при эвакуации.

Сам поджигатель скрылся в приемной руководителя мэрии, а затем выпрыгнул из окна первого этажа.

В ходе судебного разбирательства было допрошено более 60 потерпевших. Судебно-медицинская экспертиза выявила, что мужчина страдает психическим заболеванием.