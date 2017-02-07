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Ученые прогнозируют рост заболеваемости лекарственно-устойчивым туберкулезом в Сибири

Сибирь
7 февраля, 9:42 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 7, февраля. /ТАСС
В то же время новосибирские математики считают, что общее количество больных туберкулезом в СФО снизится
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НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Количество больных туберкулезом в Сибирском федеральном округе к 2018 году снизится, но число больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью будет расти. К таким выводам пришли специалисты Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН и Новосибирского государственного университета (НГУ), сообщила ТАСС сотрудница лаборатории методов создания, исследования и идентификации математических моделей естествознания НГУ Ольга Криворотько.

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"По туберкулезу наблюдается снижение, а по устойчивой к лекарствам форме - рост. Ситуация с этим заболеванием разнится от области к области, поэтому для более точных прогнозов нужны данные в рамках конкретного региона", - сказала собеседница агентства, отметив, что такой прогноз сделан с помощью математических моделей, созданных учеными.

Согласно расчетам математиков, число больных туберкулезом через год снизится с примерно 30 тыс. до 27,9 тыс. человек, но число больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью вырастет с 10 тыс. до почти 10,5 тыс. человек.

Помимо туберкулеза математики из Новосибирска совместно с московскими коллегами займутся прогнозированием динамики распространения ВИЧ. Учёные планируют создать на основе разрабатываемых математических моделей программный комплекс, который смогут использовать минздрав, больницы, службы по контролю эпидемий в РФ. Исследования проводятся в рамках президентского гранта для молодых ученых, объем финансирования в рамках которого составляет 1,2 млн рублей.

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