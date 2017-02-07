ФСБ: оборудование Сибирского химкомбината ремонтировала фирма без лицензии

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ТОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Следователи ФСБ возбудили уголовное дело в отношении директора компании-подрядчика, проводившей ремонт оборудования ОАО "Сибирский химический комбинат" (СХК) не имея на это соответствующей лицензии. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УФСБ России по Томской области.
"Следственным отделением УФСБ России по Томской области 3 февраля возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство") в отношении директора ООО, осуществляющего незаконную предпринимательскую деятельность без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ компания подозреваемого заключила с ОАО "Сибирский химический комбинат" договор подряда по текущему и капитальному ремонту технологического и специального технологического оборудования заводов комбината. Установлено, что общество занималось ремонтом оборудования в области использования атомной энергии. В результате незаконных действий директора, возглавляемая им компания извлекла доход в размере более 17,5 млн рублей.