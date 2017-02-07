Новая больница на пять тысяч человек открылась в Томской области

ТОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Новое здание больницы, которое сможет обслуживать около 5 тыс. человек, открылось в Томской области, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Моряковская больница обслуживает около 5 тыс. жителей (из которых более 1,2 тыс. - дети) Моряковского Затона, Губина, Половинки, Козюлина, Позднякова и Нагорного Иштана. На средства областного бюджета в поликлинике оборудованы три терапевтических и два педиатрических участка, кабинет амбулаторной хирургии, стоматологии, неврологии, гинекологии, ультразвуковой диагностики и электрокардиограммы, физиоотделение, дневной стационар и отделение скорой помощи", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в здании больницы разместили хоспис, который стал первым в Томском районе. Он способен принимать до 25 человек. По словам губернатора области Сергея Жвачкина, на больницу из областного бюджета было выделено 80 млн рублей.