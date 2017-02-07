Новая больница на пять тысяч человек открылась в Томской области

Стинг и Уэйн Шортер стали лауреатами музыкальной премии "Полар"Культура 7 февраля, 11:34
Триатлонисты с ограниченными возможностями примут участие в "Лыжне России" на УралеСпорт 7 февраля, 11:29
Заксобрание Петербурга проверит помощников депутатов за акцию против передачи Исаакия РПЦОбщество 7 февраля, 11:26
Колобков: МПК тяжело идет на контакт по вопросу восстановления членства ПКРСпорт 7 февраля, 11:20
Более половины россиян выступают за нейтралитет в возможном конфликте КНР и СШАОбщество 7 февраля, 11:02
Пандусы и спецподходы к 175 объектам в Сочи обновят к Кубку конфедерацийСпорт 7 февраля, 10:55
В ВКС РФ началась внезапная проверкаАрмия и ОПК 7 февраля, 10:55
Российский боксер Поветкин будет исключен из рейтингов IBFСпорт 7 февраля, 10:53
Наземный городской транспорт Москвы работает в усиленном режиме в условиях морозаМосква 7 февраля, 10:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Новое здание больницы, которое сможет обслуживать около 5 тыс. человек, открылось в Томской области, сообщила пресс-служба администрации региона.
"Моряковская больница обслуживает около 5 тыс. жителей (из которых более 1,2 тыс. - дети) Моряковского Затона, Губина, Половинки, Козюлина, Позднякова и Нагорного Иштана. На средства областного бюджета в поликлинике оборудованы три терапевтических и два педиатрических участка, кабинет амбулаторной хирургии, стоматологии, неврологии, гинекологии, ультразвуковой диагностики и электрокардиограммы, физиоотделение, дневной стационар и отделение скорой помощи", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в здании больницы разместили хоспис, который стал первым в Томском районе. Он способен принимать до 25 человек. По словам губернатора области Сергея Жвачкина, на больницу из областного бюджета было выделено 80 млн рублей.