Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кузбассе пропал десятилетний школьник

Сибирь
7 февраля, 10:53 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
В поиске ребенка принимают участие сотрудники ГУ МВД по области, МЧС, волонтеры, возбуждено дело
Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 7 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следственные органы в Кемеровской области возбудили уголовное дело в связи с исчезновением школьника в городе Тайга, сообщили во вторник в пресс-службе областного Следственного управления СКР.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". 6 февраля в городе Тайга около 08:30 (4:30 мск) 10-летний мальчик ушел из дома в школу, позже стало известно, что в школу он не пришел, домой не вернулся. В обеденное время родители обязательно созванивались с ребенком, мальчик на звонки не отвечал. Придя домой, они обнаружили, что входные двери закрыты на навесной замок, телефон лежит на столе", - сказали в пресс-службе.

В поиске ребенка принимают участие сотрудники ГУ МВД по области, МЧС, волонтеры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
Погребение хунну (гуннов) - кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая в I веке до н.э. - II веке н.э
5
Археологи нашли в Туве новый памятник эпохи Великого переселения народов
3
Новосибирские геологи выяснили, откуда взялись желтые алмазы
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
2
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
3
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
4
Федор Конюхов вылетел из Рыбинска, чтобы установить мировой рекорд беспосадочного перелета
5
Врач на Камчатке отказался идти на работу к умирающему пациенту
6
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине
7
Полиция ищет напавшего на подростка в парке на северо-западе Москвы
Темы дня
Реклама