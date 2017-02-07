В Кузбассе пропал десятилетний школьник

КЕМЕРОВО, 7 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следственные органы в Кемеровской области возбудили уголовное дело в связи с исчезновением школьника в городе Тайга, сообщили во вторник в пресс-службе областного Следственного управления СКР.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". 6 февраля в городе Тайга около 08:30 (4:30 мск) 10-летний мальчик ушел из дома в школу, позже стало известно, что в школу он не пришел, домой не вернулся. В обеденное время родители обязательно созванивались с ребенком, мальчик на звонки не отвечал. Придя домой, они обнаружили, что входные двери закрыты на навесной замок, телефон лежит на столе", - сказали в пресс-службе.

В поиске ребенка принимают участие сотрудники ГУ МВД по области, МЧС, волонтеры.