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Власти Забайкалья предложили использовать вездеходы из Читы для освоения Арктики

Сибирь
7 февраля, 11:44 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов
Компания-изготовитель вездеходов работает на одной производственной площадке с Читинским машиностроительным заводом
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ЧИТА, 7 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Власти Забайкальского края предложили использовать собранные в Чите вездеходы компании "Глобал Терраника" при освоении Арктики, сообщила пресс-служба главы региона.

"Минэкономразвития края прорабатывает возможность предложить вездеходы для использования при освоении Арктической зоны РФ. Проект по производству вездеходов интересен и уникален для Забайкальского края. Радует, что он основан на инновационных технологиях. Часть комплектующих вездехода - российского производства, некоторые детали изготавливают на машиностроительном заводе в Чите" - цитирует пресс-служба вице-премьера краевого правительства Сергея Новиченко.

Он добавил, что вездеходы уже включены в сборный каталог машиностроительной продукции Сибирского федерального округа, необходимой для нужд Арктики.

"Глобал Терраника" специализируется на производстве вездеходов. Все конструкторские разработки предприятия являются полностью российскими, получен один патент на изобретение и пять - на полезную модель. В администрации Забайкальского края корреспонденту ТАСС уточнили, что "Глобал Терраника" работает на одной производственной площадке с Читинским машиностроительным заводом.

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