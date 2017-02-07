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Филологи отметили высокий уровень грамотности участников "Тотального диктанта-2016"

Сибирь
7 февраля, 12:21 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 7, февраля. /ТАСС
По мнению ученых, само проведение и развитие акции уже нашло отражение в языке
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НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Результаты "Тотального диктанта-2016" свидетельствуют о высоком уровне грамотности и эрудиции участников акции. К такому выводу пришли филологи на прошедшей в Новосибирском государственном университете V Конференции Тотального диктанта, сообщили в фонде поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".

"В 2016 году текст "Тотального диктанта", написанный Андреем Усачевым, был посвящен древнему миру и содержал такие слова, как эллины, шумеры, финикийцы, клинопись, иероглифы, сатиры и др. Чтобы верно их написать, одного только знания орфографических правил недостаточно: нужно знать эти слова, помнить, что они означают", - отметили в фонде, добавив, что 1,13 % участников акции не знали, как пишутся или что означают эти слова.

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Организаторы отметили, что из этих существительных участники диктанта чаще всего неверно писали слово "эллины" ("эйлены", "элены" и даже "элвины"). Вероятно, среди писавших диктант были поклонники мультфильма "Элвин и бурундуки", полагают лингвисты.

Также участники конференции отметили, что само проведение и развитие акции уже нашло отражение в языке, например расширилось значение слова "диктант": теперь это слово обозначает не только "письменное упражнение" (обычно контрольное), в современном русском языке у него появилось новое значение - "массовая акция по проверке знаний в какой- либо области (географический диктант, этнографический диктант и т. д.)", но в то же время в русском языке все еще нет слова для обозначения человека, пишущего диктант. Организаторы решили придумать такое слово и ввести его в оборот в рамках проведения акции.

"Тотальный диктант-2017" пройдет 8 апреля в 800 городах и селах России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тысяч человек. Имя автора диктанта держится в секрете и будет объявлено 1 марта. В планах проекта на 2017 год - расширение географии и увеличение количества участников проекта, в первую очередь за счет привлечения малых городов и сел России.

"Тотальный диктант" - ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция "Глум-Клуба" - творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет существования он превратился в масштабное международное событие - в 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 69 стран, ее участниками стали более 145 тысяч человек. Организатор акции - фонд поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".

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