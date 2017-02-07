Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 7 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Сотрудники правоохранительных органов в Кемеровской области обнаружили тело мальчика в городе Тайга, который утром в понедельник ушел в школу, и до настоящего времени его местонахождение было неизвестно, сообщили ТАСС в пресс-службе областного следственного управления СК РФ.

"В ходе разыскных мероприятий тело 10-летнего мальчика обнаружено в водоеме. В ближайшее время следователем будет проведена процедура опознания, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить давность и причину смерти ребенка", - уточнили в пресс-службе.

В поиске ребенка принимали участие сотрудники ГУ МВД по области, МЧС, волонтеры. Во вторник по факту исчезновения ребенка следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".