Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе

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КЕМЕРОВО, 7 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Сотрудники правоохранительных органов в Кемеровской области обнаружили тело мальчика в городе Тайга, который утром в понедельник ушел в школу, и до настоящего времени его местонахождение было неизвестно, сообщили ТАСС в пресс-службе областного следственного управления СК РФ.
"В ходе разыскных мероприятий тело 10-летнего мальчика обнаружено в водоеме. В ближайшее время следователем будет проведена процедура опознания, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить давность и причину смерти ребенка", - уточнили в пресс-службе.
В поиске ребенка принимали участие сотрудники ГУ МВД по области, МЧС, волонтеры. Во вторник по факту исчезновения ребенка следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".