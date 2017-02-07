Три региона Сибири совместно подготовятся к паводку

БАРНАУЛ, 7 февраля. /ТАСС/. Республика Алтай, Алтайский край и Новосибирская область намерены совместно готовиться к половодью весной 2017 года. Регионы усилят взаимодействие в части взаимного информирования о паводковой ситуации, а также в системе пропуска паводковых вод, сообщил на совещании по предупреждению угрозы затопления населенных пунктов трех регионов в период весеннего половодья руководитель Верхне-Обского бассейнового водного управления (Новосибирск) Василий Борисенко.

"Идет большое накопление снегозапасов, и на повестке три субъекта, так как мы в прямой зависимости от реки Оби, начиная с верховий Горного Алтая. Алтайский край между двумя субъектами (Республикой Алтай и Новосибирской областью) и первым получает эстафетную палочку в период половодья, мы в Новосибирске имеем возможность принять превентивные меры по негативному воздействию вод", - сказал Борисенко.

По его словам, регионам необходимо работать в части разрушения ледовых переправ в узких местах на реке Оби и ее притоках, пока такой работой занимаются только в Томской области. Он отметил, что это касается и Новосибирского водохранилища, так как там также есть ледовые переправы.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, в ближайшие дни ведомство проведет ряд региональных и межрегиональных совещаний, посвященных грядущему паводку, а также учения для спасателей. Группировка МЧС для борьбы с половодьем усилена - планируется привлечь подрывников, авиацию и беспилотники. Как ранее сообщалось, в этой работе будут задействованы более 10 тыс. человек, 1,9 тыс. единиц техники и порядка 100 плавательных средств.

Прогноз по паводку

По словам начальника Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы Валерия Григорьева, сложная паводковая ситуация прогнозируется в Сибири в целом - во многих районах запасы снега достигают 2-3 норм. При этом Григорьев отметил, что возможно наложение второй волны паводка на первую.

"Обычно мы имеем две четко выраженные волны паводка, но в 2015 году наблюдалась такая картина: в горах из-за очень теплой погоды снег сошел быстро, это повлекло сильную волну в то время, как еще не прошла первая. В этом году такая ситуация может повториться, но более точный прогноз мы сможем дать примерно за месяц до начала половодья", - сказал собеседник агентства.

В Республике Алтай, где берет начало паводок, в первой декаде ноября 2016 года выпали аномальные осадки в центральных районах - порядка 300%, в бассейне рек Катунь и Чарыш, верховьях Телецкого озера, накопление осадков продолжается. В Алтайском крае, втором регионе, который принимает половодье, ситуация также осложняется большим количеством осадков - глубина снежного покрова в этом году может достигнуть 60-70 см.

Сложное прохождение периода "большой воды" прогнозируют и в других регионах. Как сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области, в регионе норма выпавшего снега превышена в 1,5-2 раза, а из-за перепадов температуры от плюс 5 до минус 40 градусов увеличивается плотность снега, из-за чего запас воды в нем растет - по прогнозам, снегопады будут продолжаться в течение февраля и марта. В связи с этим глава региона Аман Тулеев сегодня на селекторном совещании дал указание главам муниципалитетов незамедлительно приступить к подготовке к весеннему паводку, также губернатор поручил до 20 марта ликвидировать действующую в области 41 ледовую переправу.

В Туве этой зимой выпало рекордное за 20 лет количество снега, высота его в отдельных районах - более метра. Паводковую обстановку в республике может осложнить ранняя весна. Глава региона Шолбан Кара-Оол распорядился уже сейчас усилить работу по предупреждению ЧС, начать проводить тренировки и отрабатывать навыки оперативного реагирования на различные ситуации предстоящей весной.

Опасности половодья

По данным ГУ МЧС Алтайского края, в зону паводка в этом году могут попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта, более 15 тыс. домов с населением 42 тыс. человек. В Новосибирской области уже в первую волну паводка при худшем варианте развития ситуации в зоне подтопления могут оказаться до 16 населенных пунктов в 10 районах области, где проживают более 19,5 тыс. человек. В Томской области эвакуация может потребоваться 26 тыс. человек из 12 населенных пунктов, в Республике Алтай в зону паводка попадают 97 населенных пунктов с населением порядка 40 тыс. человек. В Омской области из-за превышения снегозапасов зимы 2015-2016 года опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда более 50 населенных пунктов оказались в зоне подтопления.

Как сообщалось ранее, за прошедшие несколько лет сибирские регионы пережили несколько крупных наводнений. В 2013 году происходило крупнейшее за последние 115 лет наводнение в бассейне реки Амур - тогда в зонах затопления оказались около 47 тыс. человек, пострадавшими были признаны 190 тыс. человек, ущерб от наводнения превысил 527 млрд рублей. В 2014 году проливные дожди, обрушившиеся на Южную Сибирь, привели к сильнейшему за 50 лет паводку в Алтайском крае и Республике Алтай, наводнение затронуло Хакасию и Туву. По данным МЧС, было подтоплено свыше 20 тыс. домов, в которых проживали более 70 тыс. человек, погибли 7 человек, более 41 тыс. были эвакуированы, общий ущерб от стихии составил более 6,5 млрд рублей.