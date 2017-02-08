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Ученый и бизнесмен задержаны в Красноярске за хищение 6 млн рублей на космическом проекте

Сибирь
8 февраля, 7:30 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 8, февраля. /ТАСС
Организация, с которой был заключен договор по разработке систем управления, не имела какой-либо материально-технической базы и штата научных сотрудников для выполнения задачи
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КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Руководитель научно-исследовательского направления одного из вузов Красноярска и предприниматель задержаны по подозрению в хищении 6 млн рублей, выделенных из бюджета на разработку систем управления для космической отрасли. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Красноярскому краю.

"По предварительной версии следствия, в 2013 году руководитель научно-исследовательского управления в рамках государственного контракта заключил договор на 6 млн рублей с директором коммерческой организации по разработке систем управления в космической отрасли. При этом организация, учредителями которой являлись родственники руководства научно-исследовательского управления, не имела какой-либо материально-технической базы и штата научных сотрудников для создания специальных высокотехнологичных автоматизированных систем управления в космической отрасли", - говорится в сообщении.

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