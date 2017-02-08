Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новосибирский ОНФ нашел ошибки в инвестпрограмме "СИБЭКО"

Сибирь
8 февраля, 8:29 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 8, февраля. /ТАСС
Основной поставщик тепловой энергии в регионе после повышения тарифов на услуги ЖКХ получит 660 млн рублей дополнительной выручки
Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Активисты отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Новосибирской области выявили противоречия в инвестиционной программе основного поставщика тепловой энергии в регионе АО "СИБЭКО", которая получит 660 млн рублей дополнительной выручки после повышения тарифов на услуги ЖКХ с июля 2017 года. Своими выводами общественники поделились с контролирующими органами, сообщила пресс-служба регионального отделения ОНФ.

"Предварительный анализ соглашения, подписанного между мэрией Новосибирска, ресурсоснабжающей компанией и правительством Новосибирской области и размещенного на сайте региона, вызвал ряд вопросов у активистов ОНФ", - говорится в сообщении.

Смотрите также
ФАС изучает обоснованность роста тарифа на ЖКХ в Новосибирской области

К примеру, документ предусматривает модернизацию и реконструкцию сетей на сумму более 664 млн рублей, к нему прилагается детальный перечень объектов, на которых будут проводиться работы, с указанием их стоимости. По словам сопредседателя регионального штаба Народного фронта Сергея Соколова, этот перечень не совпадает с конечными цифрами. Так, на замену магистральных участков тепловых сетей протяженностью около 10 тыс. метров заложена прогнозная сумма свыше 365 млн руб. Она по прописанным проектам соответствует заявленному итоговому параметру, но протяженность сетей, запланированная к модернизации, в разы меньше - всего около 2 тыс. метров.

"При таких формулировках можно предположить, что, реализуя пункт 6 приложения к соглашению, ресурсоснабжающая компания за 365,6 млн руб. планирует заменить без малого 2 км теплотрасс. Получается, что 1 км модернизации обходится жителям Новосибирска в 187,767 млн рублей", - отметил Соколов.

В ОНФ не исключили, что приложение к соглашению является рабочим вариантом инвестиционного плана и будет корректироваться в ходе заключения контрактов с подрядными организациями. Активисты подчеркнули необходимость жесткого контроля за расходованием денег, осуществлять который можно с помощью регулярных встреч и контактов с представителями ресурсоснабжающих организаций, общественниками, депутатами и чиновниками.

Как ранее сообщалось, депутаты 95% муниципалитетов Новосибирской области одобрили повышение оплаты коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения с 1 июля 2017 года в среднем на 15%. Федеральный центр ограничил рост тарифов 4%, однако регионам предоставлено право превысить этот уровень по согласованию с депутатами муниципальных образований. Необходимость повышения обосновывается высоким износом оборудования и коммунальных сетей; новый тариф позволит привлечь в этом году порядка 864 млн рублей, которые направят на их модернизацию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
Погребение хунну (гуннов) - кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая в I веке до н.э. - II веке н.э
5
Археологи нашли в Туве новый памятник эпохи Великого переселения народов
3
Новосибирские геологи выяснили, откуда взялись желтые алмазы
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве подразделения ПВО привели в высшую степень боеготовности
2
CNN: администрация США ищет нового директора Белого дома по коммуникациям
3
СМИ: в Киеве радикалы уничтожили выставку, посвященную отрицательным итогам "майдана"
4
В ДНР представили поэтапный план прекращения огня и разведения сил в Донбассе
5
США пересмотрят доктрину применения ядерного оружия
6
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
7
Саша Соколов: у меня голова совершенно русская
Темы дня
Реклама