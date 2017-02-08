В Сибири в 2016 году изъяли более 4 млн литров контрафактного алкоголя

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Росалкогольрегулирования и правоохранительных органов в 2016 году изъяли в Сибирском федеральном округе (СФО) свыше 4 млн литров контрафактного алкоголя, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году (2,6 млн литров), сообщила пресс-служба Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СФО.

"Такой существенный рост объема выявленного и изъятого контрафакта связан, прежде всего, с активизацией работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению незаконного производства и оборота алкогольсодержащей продукции. Кроме того, выявлять некачественную продукцию стало проще благодаря внедрению системы ЕГАИС в оптовом и розничном звене", - приводит пресс-служба слова руководителя управления Алексея Крупина.

Он напомнил, что с 1 июля 2016 года закон о ЕГАИС распространился на все розничные точки, что позволяет отследить движение продукции не только на оптовом рынке, но и в рознице - от производителя до каждого магазина.

Больше всего контрафактной алкогольсодержащей продукции было выявлено в Иркутской области - более 1,1 млн литров (569 тыс. литров в 2015 году). Существенный объем выявленного контрафакта пришелся на конец декабря, когда в Иркутске произошло массовое отравление спиртосодержащей жидкостью "Боярышник", в составе которой был метанол. В результате отравления 123 человека пострадали, из них скончались 76. Основной объем нарушений и некачественного алкоголя, как сообщает ведомство, был выявлен в подпольных цехах.

Кроме того, существенно возрос объем выявленного контрафакта в Новосибирской области - в 2016 году было изъято 964 тыс. литров, тогда как в 2015 году объем не превышал 118 тыс. литров. Многократный рост показали также Бурятия, Омская область. Существенно сократился объем выявленного контрафакта в Кемеровской области - в 2016 году выявлено и изъято лишь 295 тыс. литров против 1 млн в 2015 году.