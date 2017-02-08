СК возбудил дело из-за опоздания скорой помощи к роженице в Кемерове

КЕМЕРОВО, 8 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следственные органы в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту халатности из-за опоздания скорой помощи к роженице. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

"Уже получены необходимые сведения из медицинского учреждения. Также в рамках расследования назначены комплексные судебно-медицинские экспертизы новорожденной девочки и ее матери, которые определят, отразилось ли на их здоровье родоразрешение в домашних условиях без квалифицированной помощи", - отметили в СК.

Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь у жительницы Кемерово начались преждевременные роды, она вызвала скорую помощь, однако медики приехали только спустя два часа. Родившуюся раньше срока девочку вместе с матерью увезли в роддом областной детской больницы. Ребенок находился в реанимации, 23 января девочку перевели в отделение патологии новорожденных.

После инцидента от занимаемой должности был отстранен главврач Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи Евгений Аверьянов.