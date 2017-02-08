Арбитраж Красноярска снял ряд ограничений ЦБ к банку "Енисей"

Fesco запускает новый ж/д сервис в рамках проекта "Транссиб за 7 суток"Транспорт 8 февраля, 10:26
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход КонгрессаМеждународная панорама 8 февраля, 10:13
Спектакль по стихам поэтов 1917 года поставят на Урале к 100-летию Февральской революцииНовости Урала 8 февраля, 10:10
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войныМеждународная панорама 8 февраля, 10:07
"Мегафон" открыл в Сбербанке кредитную линию в 35 млрд рублей под покупку доли в Mail.ruЭкономика и бизнес 8 февраля, 10:06
СМИ: генпрокурор просит оставить за Росавиацией право согласовывать стройки у аэродромовТранспорт 8 февраля, 10:05
Самолеты Дальней авиации в рамках проверки ВКС РФ перелетят на оперативные аэродромыАрмия и ОПК 8 февраля, 10:04
Bloomberg: внутреннее расследование выявило новые случаи коррупции в ФИФАСпорт 8 февраля, 10:02
МВД России совместно с ФСБ пресекли деятельность группы хакеровПроисшествия 8 февраля, 9:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края отменил ряд предписаний Центробанка к банку "Енисей". Об этом говорится в материалах дела.
"Ходатайство акционерного коммерческого банка "Енисей" (ПАО) о принятии обеспечительных мер удовлетворить частично", - сообщается в материалах. Банку разрешено осуществлять расчеты по поручению юридических лиц на перечисление средств в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, а также выдачу наличных клиентам по обязательствам, взятым финансово-кредитным учреждением до 1 февраля 2017 года.
25 января ЦБ вынес предписание банку "Енисей", ограничивающее на полгода ряд финансово-кредитных операций, в частности, на привлечение денежных средств юридических лиц во вклады и депозиты, открытие новых депозитных счетов, привлечение и размещение межбанковских кредитов, проведение операций по купле-продажи иностранной валюты. 1 февраля Центробанк вынес еще одно предписание: банку было запрещено на год осуществлять расчеты по поручению юридических лиц по перечислению средств в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, открывать новые филиалы. Также на полгода был введен мораторий на выдачу наличных денежных средств клиентам, за исключением выдач на зарплату и выплаты социального характера.
Банк "Енисей" добивается в суде отмены предписаний ЦБ, а в качестве обеспечительных мер просил суд на время рассмотрения исков приостановить действия ограничений.
Банк "Енисей" был создан в 1990 году на базе Красноярского отделения Промстройбанка СССР. В настоящее время отделения банка есть в Москве, Красноярске, Санкт- Петербурге, Томске, Калининграде, Балашихе и Железногорске. Согласно информации, размещенной на сайте банка, уставный капитал банка "Енисей" составляет 1,52 млрд руб., размер собственных средств - 1,88 млрд руб. По данным из ежеквартального отчета банка "Енисей" за третий квартал прошлого года, его доходы составили 1,229 млрд рублей (аналогичный период позапрошлого года - 4,486 млрд рублей).