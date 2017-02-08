Арбитраж Красноярска снял ряд ограничений ЦБ к банку "Енисей"

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края отменил ряд предписаний Центробанка к банку "Енисей". Об этом говорится в материалах дела.

"Ходатайство акционерного коммерческого банка "Енисей" (ПАО) о принятии обеспечительных мер удовлетворить частично", - сообщается в материалах. Банку разрешено осуществлять расчеты по поручению юридических лиц на перечисление средств в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, а также выдачу наличных клиентам по обязательствам, взятым финансово-кредитным учреждением до 1 февраля 2017 года.

25 января ЦБ вынес предписание банку "Енисей", ограничивающее на полгода ряд финансово-кредитных операций, в частности, на привлечение денежных средств юридических лиц во вклады и депозиты, открытие новых депозитных счетов, привлечение и размещение межбанковских кредитов, проведение операций по купле-продажи иностранной валюты. 1 февраля Центробанк вынес еще одно предписание: банку было запрещено на год осуществлять расчеты по поручению юридических лиц по перечислению средств в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, открывать новые филиалы. Также на полгода был введен мораторий на выдачу наличных денежных средств клиентам, за исключением выдач на зарплату и выплаты социального характера.

Банк "Енисей" добивается в суде отмены предписаний ЦБ, а в качестве обеспечительных мер просил суд на время рассмотрения исков приостановить действия ограничений.

Банк "Енисей" был создан в 1990 году на базе Красноярского отделения Промстройбанка СССР. В настоящее время отделения банка есть в Москве, Красноярске, Санкт- Петербурге, Томске, Калининграде, Балашихе и Железногорске. Согласно информации, размещенной на сайте банка, уставный капитал банка "Енисей" составляет 1,52 млрд руб., размер собственных средств - 1,88 млрд руб. По данным из ежеквартального отчета банка "Енисей" за третий квартал прошлого года, его доходы составили 1,229 млрд рублей (аналогичный период позапрошлого года - 4,486 млрд рублей).