Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Арбитраж Красноярска снял ряд ограничений ЦБ к банку "Енисей"

Сибирь
8 февраля, 8:59 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 8, февраля. /ТАСС
Учреждению, в частности, разрешено осуществлять выдачу наличных клиентам по обязательствам, взятым банком до 1 февраля 2017 года
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края отменил ряд предписаний Центробанка к банку "Енисей". Об этом говорится в материалах дела.

"Ходатайство акционерного коммерческого банка "Енисей" (ПАО) о принятии обеспечительных мер удовлетворить частично", - сообщается в материалах. Банку разрешено осуществлять расчеты по поручению юридических лиц на перечисление средств в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, а также выдачу наличных клиентам по обязательствам, взятым финансово-кредитным учреждением до 1 февраля 2017 года.

Смотрите также
Офисы банка "Енисей" в Красноярске работают после отключения от системы БЭСП

25 января ЦБ вынес предписание банку "Енисей", ограничивающее на полгода ряд финансово-кредитных операций, в частности, на привлечение денежных средств юридических лиц во вклады и депозиты, открытие новых депозитных счетов, привлечение и размещение межбанковских кредитов, проведение операций по купле-продажи иностранной валюты. 1 февраля Центробанк вынес еще одно предписание: банку было запрещено на год осуществлять расчеты по поручению юридических лиц по перечислению средств в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, открывать новые филиалы. Также на полгода был введен мораторий на выдачу наличных денежных средств клиентам, за исключением выдач на зарплату и выплаты социального характера.

Банк "Енисей" добивается в суде отмены предписаний ЦБ, а в качестве обеспечительных мер просил суд на время рассмотрения исков приостановить действия ограничений.

Банк "Енисей" был создан в 1990 году на базе Красноярского отделения Промстройбанка СССР. В настоящее время отделения банка есть в Москве, Красноярске, Санкт- Петербурге, Томске, Калининграде, Балашихе и Железногорске. Согласно информации, размещенной на сайте банка, уставный капитал банка "Енисей" составляет 1,52 млрд руб., размер собственных средств - 1,88 млрд руб. По данным из ежеквартального отчета банка "Енисей" за третий квартал прошлого года, его доходы составили 1,229 млрд рублей (аналогичный период позапрошлого года - 4,486 млрд рублей).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
Погребение хунну (гуннов) - кочевого народа, жившего в степях к северу от Китая в I веке до н.э. - II веке н.э
5
Археологи нашли в Туве новый памятник эпохи Великого переселения народов
3
Новосибирские геологи выяснили, откуда взялись желтые алмазы
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
2
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
3
Режиссер фильма "Матильда" просит Генпрокуратуру оградить его от "измышлений" Поклонской
4
СМИ: в Киеве радикалы уничтожили выставку, посвященную отрицательным итогам "майдана"
5
ПВО в Москве привели в высшую степень боеготовности
6
МВД России совместно с ФСБ пресекли деятельность группы хакеров
7
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
Темы дня
Реклама