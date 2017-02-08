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Сибирские кардиологи разработали метод лечения аритмии током

Сибирь
8 февраля, 9:37 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 8, февраля. /ТАСС
По новой методике прооперировано около 20 пациентов с разными периодами наблюдения
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НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Специалисты Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина (клиника Мешалкина) разработали новую для мировой медицины методику лечения сердечной аритмии с помощью электрического тока. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

"Сотрудники центра интервенционной кардиологии клиника Мешалкина разработали радикально новый метод хирургического лечения нарушений ритма сердца. Он заключается в сверхточном воздействии электрическим током на активные очаги возникновения фибрилляции предсердий (аритмии - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Для выявления очагов пациенту сначала проводят компьютерную томографию, чтобы определить точную поверхность сердца, затем специальную процедуру определения индивидуальных особенностей пациента, состояния сердца и выявления патологических изменений. После этого методика позволяет воздействовать на конкретные области, что избавляет хирурга от необходимости большого оперативного вмешательства.

"Исследование нового метода лечения запустили чуть больше полугода назад. На сегодняшний день прооперировали около 20 пациентов с разными периодами наблюдения. Мы провели лечение с помощью новой технологии. Через шесть дней результаты диагностики показали, что очаги аритмии исчезли, наблюдается синусовый ритм. Данный результат позволяет говорить о первом мировом опыте персонифицированного лечения фибрилляции предсердий", - приводятся в сообщении слова ведущего научного сотрудника центра интервенционной кардиологии Александра Романова.

Теперь хирурги планируют подтвердить первичные результаты на большей группе пациентов - для нового исследования набрано 45 человек, страдающих аритмией сердца. Помимо этого, в нем примут участие 15 здоровых волонтеров.

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