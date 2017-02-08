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СК установил предварительную причину смерти школьника в Кузбассе

Сибирь
8 февраля, 9:44 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, 10-летний мальчик погиб от асфиксии дыхательных органов от утопления
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КЕМЕРОВО, 8 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следствие установило предварительную причину гибели 10-летнего школьника в городе Тайга, тело которого 7 февраля было обнаружено в водоеме. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по области.

"Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти мальчика явилась асфиксия дыхательных органов от утопления в воде. По предварительной версии, ребенок не пошел в школу, так как накануне поссорился с одним из учеников. Вместо занятий мальчик гулял по городу, в том числе пришел к месту, где произошел несчастный случай. Установлено, что ранее он с другими детьми приходил к водоему", - сказали в ведомстве.

Следствие устанавливает, каким образом образовался водоем. "В настоящий момент ведутся работы по изоляции данного участка", - добавили в пресс- службе.

Как сообщалось, школьник пропал 6 февраля, утром он ушел из дома в школу, позже стало известно, что в образовательное учреждение мальчик не пришел, домой не вернулся. В обеденное время родители обязательно созванивались с ребенком, он на звонки не отвечал. Придя домой, они обнаружили, что входные двери закрыты на навесной замок, телефон лежит на столе. Начались поиски, СУ СКР возбудило уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

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