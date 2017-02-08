Безвизовый режим не привел к притоку туристов в Забайкалье на границе России и Монголии

ЧИТА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Введение в 2014 году упрощенного визового режима не отразилось на работе российско-монгольских пунктов пропуска Соловьевск и Верхний Ульхун в Забайкальском крае. За 2016 год границу здесь пересекло почти столько же граждан, сколько и годом ранее - менее 20 тыс. человек, сообщил в среду корреспонденту ТАСС начальник Читинской таможни Константин Стародубцев.

"По итогам 2016 года, в Соловьевске границу пересекли 12,4 тыс. граждан, что практически соответствует показателю 2015 года. При этом объемы въезда и выезда граждан отличаются на восемь человек, то есть это скорее общение между соседями из двух стран, чем настоящий туризм. В Верхнем Ульхуне к концу года наблюдалось падение показателя на 12% - до 5 тыс. граждан. Здесь та же картина - сколько въехали, столько выехали", - сказал Стародубцев.

Такую ситуацию в таможни связали с тем, что в небольшом монгольском поселке Эрэнцав, который соседствует с Соловьевском, нет никакой инфраструктуры - ни торговой, ни туристической. А чтобы добраться до ближайшего монгольского города - Чойбалсана, нужно преодолеть свыше 200 километров по бездорожью. Надежной транспортной связи между погранпереходами в Забайкалье и столицей страны Улан- Батором нет.

Соглашение между правительствами России и Монголии об условиях взаимных поездок граждан вступило в силу 14 ноября 2014 года. Согласно этому документу, граждане двух стран, являющиеся владельцами дипломатических и служебных заграничных паспортов, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории другого государства без виз до 30 дней, при этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение периода в 180 дней, начиная с даты первого въезда.