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Решение о массовом внедрении системы маркировки леса будет принято в 2018 году

Сибирь
8 февраля, 11:26 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 8, февраля. /ТАСС
В наступившем году пилотный проект реализуется только в Иркутской области
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© Владимир Смирнов/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Рослесхоз в 2018 году определит регионы, на которые будет распространен опыт Иркутской области по внедрению системы маркировки древесины, сообщил журналистам глава ведомства Иван Валентик.

"В 2017 году реализуется пилотный проект в Иркутской области, 2018 год - время, когда будет приниматься решение о распространении его на другие регионы", - сказал он.

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Глава Рослесхоза отметил, что в Иркутской области принят закон о пунктах маркировки древесины, необходимый для запуска проекта. Сейчас ведомство начинает апробацию специальных идентификационных карт, которые содержат информацию о древесине. Она завершится в начале 2018 года.

Как сообщалось ранее, разработчиком программы для проекта маркировки древесины выступил "Росатом". Она будет считывать информацию, заносимую на идентификационные пластиковые карты. На такую карту заносятся данные о номере заготавливаемой партии древесины, дата выпуска карты, информация об актах приема-передачи карты, правовом основании заготовки партии леса, сведения о пунктах приема, переработки и отгрузки. Каждая карта регистрируется в иркутском Минлесе и выдается лесопромышленнику вместе с сопроводительными документами на заготовку.

Лесной фонд Иркутской области составляет более 70 млн га - 92% всей территории области. Объем древесины, заготавливаемой в регионе, превышает 25 млн куб. м в год. По данным Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Иркутской области, ежегодно в регионе нелегально заготавливается до 5 млн куб. м древесины.

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