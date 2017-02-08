Прокуратура предлагает менять планировку Братска для решения экологических проблем

ИРКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Братская межрайонная природоохранная прокуратура предлагает изменить градостроительную документацию для решения экологических проблем второго по величине города Иркутской области, страдающего от выбросов промышленных гигантов. Об этом в интервью ТАСС рассказал представитель Братской межрайонной природоохранной прокуратуры Дмитрий Петренев.

По его словам, при возведении города были допущены серьезные градостроительные ошибки. Главная проблема, считают в ведомстве, заключается даже не в близости крупных промышленных предприятий, а в том, что по отделяющим их от жилых районов лесным насаждениям проходят крупные автомобильные дороги, образующие открытые пространства, эспланады, по которым выбросы направляются в город.

"Есть определенные планировочные решения, которые позволяют этого избежать. Мы предложили мэрии Братска внести соответствующие изменения в градостроительную документацию", - сказал Петренев.

По его словам, крупнейшими загрязнителями воздуха в Братске остаются Братский алюминиевый завод (БрАЗ) "Русала" и лесоперерабатывающее предприятие группы "Илим". На долю БрАЗа приходятся порядка 76% от общего объема вредных выбросов, на долю "Илима" - всего 4%, однако эти сернистые соединения оказывают крайне негативное воздействие на здоровье людей.

Оба предприятия сейчас реализуют природоохранные программы, модернизируя свои системы очисток выбросов, на которые в совокупности в период с 2015 по 2018 гг. предполагалось потратить более 6 млрд рублей. Однако серьезное улучшение экологической ситуации в городе возможно только в случае градостроительных изменений, считает прокурор.

Предложения природоохранной прокуратуры в настоящий момент рассматриваются. Комментариями мэрии Братска ТАСС пока не располагает.