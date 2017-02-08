"Шапки-невидимки" и защитные маски научились шить из синтепона сибирские ученые

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Ученые Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) СО РАН предлагают использовать синтепон с нанопокрытием из серебра для создания более эффективных медицинских масок и "шапок-невидимок", сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске директор института Николай Ляхов.

"Этот же препарат, если его в маску для дыхания положить, НПО "Вектор" показал, что вирус гриппа A начисто убивается. Затраты практически нулевые. Более того, этот же материал в больших количествах может использоваться для фильтров кондиционеров в самолетах, поездах. Там, где один чихнул, - все остальные приехали больные", - сказал Ляхов.

Ученый объяснил, что обычная маска может уберечь только от бактериально-капельной инфекции, а для вирусов она не является преградой. Маска с посеребренным синтепоном с этой задачей справляется лучше. По его словам, ее стоимость будет невысокой, Новосибирск мог бы снабжать масками и Россию, и другие страны, но инвесторов пока нет.

Ляхов отметил, что материал в виде свободной накидки перспективен для маскировки человека. Благодаря экранирующим свойствам, он может превращаться в своего рода "шапку-невидимку": скрывать человека или предметы от тепловизора. По данным Конструкторского бюро Новосибирского приборостроительного завода, при температуре окружающей среды 25 градусов измеренная радиометром температура человека без экрана составила 29 градусов, а с экраном из Ag-синтепона - 25,6.

Разработанный учеными материал представляет собой обычный синтепон, который особым способом покрыт слоем серебра толщиной 30-50 нанометров (расход металла 10-12 грамм на кв. м). Такая металлизация позволила сохранить высокую пористость, эластичность и прочность материала и придать ему новые ценные качества: электропроводность, бактерицидность, экранирующие свойства. С 2002 года металлизированный синтепон используется в основном в аппаратах для извлечения серебра из фоторастворов, например, в крупных типографиях.