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В Новосибирске возбуждено дело по факту обстрела двух полицейских

Сибирь
8 февраля, 12:51 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 8, февраля. /ТАСС
7 февраля возле подъезда одного из домов 21-летний молодой человек оказал сопротивление при задержании, выстрелив в сотрудников полиции из травматического пистолета
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НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Двое полицейских в Новосибирске были обстреляны из пистолета при задержании подозреваемого, один из них получил огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В ближайшее время в отношении задержанного будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 7 февраля возле подъезда одного из домов по улице 9-й Гвардейской дивизии Ленинского района Новосибирска 21-летний молодой человек оказал сопротивление при задержании, выстрелив из травматического пистолета в начальника отделения уголовного розыска отдела полиции №7 "Ленинский" и оперуполномоченного отдела. Несмотря на это силовикам удалось обезоружить стрелявшего, после чего он был задержан.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, один из сотрудников получил непроникающее ранение грудной клетки. Ему была оказана медицинская помощь, сейчас он находится на амбулаторном лечении. Второй полицейский не пострадал и продолжает нести службу.

"Задержанный мужчина находился в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество" УК РФ", - уточнил собеседник агентства.

По данным полиции, при задержании у стрелявшего был изъят травматический пистолет со сбитым номером.

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