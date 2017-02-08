Рослесхоз не прогнозирует в 2017 году улучшения ситуации с лесными пожарами в СФО

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Рослесхоз не прогнозирует в 2017 году улучшения ситуации с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе, сообщил журналистам в Новосибирске руководитель ведомства Иван Валентик.

"Мы не прогнозируем в 2017 году какого-то резкого изменения ситуации, которая складывается в последние годы. 2016 год стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, то есть динамика достаточно тревожная", - сказал Валентик.

Он пояснил, что точный прогноз на пожароопасный сезон ведомство сможет дать в начале апреля, исходя из высоты снежного покрова. Снежная зима в этом году несколько облегчит ситуацию в начале сезона, однако, если в дальнейшем установится сухая и ветреная погода, это преимущество быстро нивелируется.

Как ранее сообщило Минприроды РФ, в 2016 году на территории России было зарегистрировано более 11 тыс. пожаров на общей площади 2,4 млн га. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Республике Бурятия, Красноярском и Забайкальском краях, Иркутской и Амурской областях. Ущерб от пожаров составил 15 млрд рублей.