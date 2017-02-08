В Красноярске уволился водитель автобуса, пользовавшийся мобильным приложением за рулем

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Водитель автобуса из Красноярска, пользовавшийся мобильным приложением за рулем, уволился. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по безопасности муниципального автотранспортного предприятия № 5 Валерий Краевский.

"Во вторник, 6 февраля мы получили информацию, что водитель маршрута № 87 за рулем играл в мобильные игры. Ролик об этом появился в социальных сетях и СМИ. Сегодня этот водитель уволился", - рассказал Краевский.

По словам Краевского, была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что водитель пользовался на мобильном устройстве не играми, а специальными приложениями, позволяющими отслеживать движение других автобусов. "Но это тоже нарушение. Пользоваться мобильными устройствами за рулем недопустимо", - подчеркнул он.

"Юристы автотранспортного предприятия посчитали, что уволить его по статье невозможно. Но сегодня водитель пришел и сам сказал, что ему стыдно перед людьми и написал заявление об увольнении", - сказал Краевский, отметив, что с завтрашнего дня водитель не будет являться сотрудником предприятия.

Мужчина получил выговор и был полностью лишен премии. Кроме того, по линии Госавтоинспекции водитель привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей.